작년 농림어가 127만 가구…65세 이상 고령인구 비중 첫 과반 넘겨

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농림어가 257만6000명…5년 새 8.1%↑

65세 이상 비중 51%…전체 인구 2.5배

중위 연령 65.3세… 전체 인구比 18.6세↑

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농림어업에 종사하는 가구와 인구가 5년 만에 늘었지만, 고령화와 소형화가 동시에 심화되며 생산 기반이 흔들리는 구조 변화가 뚜렷해지고 있다.

농림어가 인구에서 65세 이상 비중이 처음으로 절반을 넘긴 가운데, 아이들은 급격히 사라지고 청년 경영주 유입은 사실상 멈춘 상태다. 중장기 지속 가능성에 대한 우려가 커지고 있다는 분석이 나온다.

경남 진주시가 본격적인 영농철을 맞아 14일 올해 첫 모내기를 시작하며 풍년 농사를 향한 힘찬 출발을 알렸다.[사진=진주시] 2026.04.14

◆ 농촌 절반이 고령…세대 단절 심화

국가데이터처는 28일 이런 내용을 담은 '2025년 농림어업총조사 결과(잠정)'를 발표했다. 지난해 12월 1일 기준 농림어가는 127만6000가구, 인구는 257만6000명으로 각각 집계됐다. 농림어가는 전체 가구의 5.7%, 인구는 전체 인구의 5.0%를 차지했다.

2020년과 비교하면 농림어가 수는 106만6000가구에서 19.8% 늘었고, 인구도 238만4000명에서 8.1% 증가했다.

농가는 일정 규모 이상(논·밭 1000㎡)을 경작하거나 연간 농축산물 판매액 또는 가축 평가액이 120만원 이상인 가구를 말한다. 임가는 산림 3만㎡ 이상 보유 또는 임산물 판매액 120만원 이상, 어가는 1개월 이상 어업 종사 또는 수산물 판매액·평가액 120만원 이상인 가구로 정의된다.

2025년 농림어업총조사 결과(잠정) [자료=국가데이터처] 2026.04.28 rang@newspim.com

농림어가 인구의 고령화는 이번 통계 전반을 관통하는 특징으로 나타났다. 농림어가 인구 중위 연령은 65.3세로, 전체 인구 중위 연령(46.7세)보다 18.6세 높았다. 65세 이상 고령인구 비중은 51.0%로 전체 인구(20.3%)의 2.5배에 달했다.

반대로 농촌에서 아이들은 빠르게 사라지고 있다. 농가의 0∼14세 유소년 비중은 2005년 9.8%에서 지난해 2.9%로 20년 만에 3분의 1 이하로 쪼그라들었다. 농가 인구 100명 중 아이는 3명에 불과한 셈이다. 15∼64세 청장년 비중 역시 45.8%에 그쳐 전체 인구(69.5%)에 비해 23.7%포인트(p) 낮았다.

경영주의 고령화는 특히 두드러진다. 농가 경영주의 78.8%가 60대 이상이며, 70대 이상도 44.1%에 달했다. 평균 연령은 67.7세로 5년 전(66.1세)보다 1.6세 높아졌다. 어가와 임가 경영주 평균 연령도 각각 65.4세, 66.5세로 모든 부문에서 고령화가 심화됐다.

청년 경영주 유입은 사실상 멈췄다. 이번 조사에서 40대 이하 농가 경영주 비중은 5.5%에 불과했다. ▲2010년(14.7%) ▲2015년(9.0%) ▲2020년(7.2%)에 비해 꾸준히 하락하는 추세로, 10년 전의 절반 이하로 떨어졌다. 어가와 임가의 40대 이하 경영주 비중도 각각 9.6%, 5.0%에 그쳤다.

농림어가 전체 인구가 늘었음에도 젊은 경영주 비중이 오히려 줄었다는 점은, 인구 증가가 신규 유입보다 고령층 잔존에 의한 것임을 시사한다.

2025년 농림어업총조사 결과(잠정) [자료=국가데이터처] 2026.04.28 rang@newspim.com

◆ 1·2인 가구 81%…'소형 농가' 재편

가구 구성도 빠르게 소형화되고 있다. 농림어가에서 2인 가구 비중은 53.8%로 가장 높았고, 1인 가구는 27.2%로 합산 81%에 달했다. 5년 전(20.0%)보다 1인 가구 비중이 7.2%p 뛰었다. 반면 3인 이상 가구 비중은 감소했다.

부문별 1인 가구 비중은 어가가 27.6%로 가장 높았고, 다음으로 농가(27.1%)와 임가(26.0%) 순이었다. 모든 부문에서 5년 전 대비 약 7∼9%p씩 상승했다. 1인 농가 수는 2020년 20만7000가구에서 2025년 33만6000가구로 62.3% 급증했다.

평균 가구원수는 농·어·임가 모두 2.0명으로, 전체 가구 평균(2.3명)보다 낮았다.

입지 면에서는 농림어가의 32.4%가 도시 지역(동)에 거주하는 것으로 나타났다. 2005년 17.0%에서 꾸준히 상승한 결과다. 읍·면 지역이 67.7%로 여전히 다수였지만, 도시 지역 비중도 5년 새 4.9%p 높아졌다.

시도별 농가 규모 [자료=국가데이터처] 2026.04.28 rang@newspim.com

시군구별로는 제주 제주시(2만3226가구)가 전국에서 가장 많은 농가를 보유한 지역으로 나타났다. 2위는 충북 청주시(2만2099가구), 3위는 경남 창원시(1만9933가구)로 각각 조사됐다. 대도시·관광도시 지역의 농가 등록이 늘어난 흐름이 반영됐다는 해석이다.

어가는 전남 완도군(3262가구)이 1위를 유지했지만, ▲인천(+61.0%) ▲충남(+31.5%) ▲전북(+40.4%) 등 서해안 지역의 증가율이 두드러졌다. 임가는 경북 청도군(3797가구)이 1위를 지켰다.

농림어업을 통틀어 부문별로는 농가가 124만2000가구로 절대 다수를 차지했다. 임가는 12만2000가구, 어가는 4만7000가구로 각각 나타났다. 어가는 2005년 8만 가구에서 20년 만에 약 41% 감소한 수준이다.

인구도 동일한 구조를 보였다. 농가 인구가 250만7000명으로 압도적이었고, 다음으로 임가 24만7000명과 어가 9만5000명 순이었다. 전체 인구에서 어가가 차지하는 비중은 0.2%에 불과했다.

농림어업총조사는 5년마다 실시하는 국가승인통계로, 이번 잠정 결과는 향후 추가 검토를 거쳐 오는 9월 확정 공표된다.

rang@newspim.com