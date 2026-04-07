경북도, 중동정세 비상대응체계 강화…민생경제 안정 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 황명석 경북도지사 권한대행이 7일 중동 상황 대응 점검회의를 주재했다.
- 민생경제 충격 최소화 위해 공공요금 동결과 4207억 원 고유가 지원금을 지급한다.
- 중소기업 물류비·보험료 지원 확대와 에너지 가격 안정화, 농어업 피해 예방 대책을 추진한다.
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물가관리·중소기업지원·에너지 가격 안정·농어업 피해 예방 전방위 지원
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 '중동 정세' 불안정에 따른 비상대응 체계를 강화했다.
황명석 경북도지사 권한대행은 7일 '중동 상황 대응 분야별 추진 상황 점검 회의'를 주재하고 분야별 대응책을 점검했다.
◇ 민생 경제 충격 최소화...공공요금 관리, '고유가 피해 지원금' 지급
경북도는 물가 안정을 위해 상반기 지방 공공요금(버스, 택시)을 동결한 데 이어 4월 중으로 소득 하위 70% 등을 대상으로 '고유가 피해 지원금'을 지역 사랑 상품권 등으로 지급한다. 지원금은 총 4,207억 원 규모이다.
또 물가 조사(모니터링) 요원 141명을 투입해 전통시장과 대형 마트의 생필품 물가를 월 2회 점검하고 축제장 바가지 요금 등에 대해서도 특별 관리에 나선다.
◇ 중소기업 경영 정상화...수출 물류비‧보험료, 금융 지원 확대
중동 수출에 어려움을 겪는 지역 중소기업 171개 사를 대상으로 물류비 지원 한도를 업체당 700만 원에서 1000만 원으로, 보험료는 400만 원에서 600만 원으로 상향했다. 향후 추경을 통해 물류비를 최대 1500만 원까지 추가 지원하는 방안도 검토하고 있다.
또 '관세 대응 긴급 경영 안정 자금' 지원 대상을 확대하고 '경북 버팀 금융' 우대 지원을 통해 중소기업과 소상공인의 자금난 해소를 지원할 방침이다.
◇ 에너지 가격 안정...석유 제품 불법 유통 점검, 석유 가격 안정화 추진
앞서 경북도는 지난달 26일, '지역 에너지 가격 안정화' 위한 민‧관 간담회를 개최한 데 이어 석유 제품 불법 유통과 매점매석 행위를 집중 점검하고 있다.
또 지난달 27일부터 2차로 시행된 '석유 최고 가격제' 준수 여부를 점검하고 에너지 절약을 위해 이달 8일부터 공공기관 승용차 2부제(홀짝제)와 공영 주차장 5부제를 시행할 예정이다.
◇ 농어업 피해 예방...유가 급등에 따른 농‧수산업 지원 체계 마련
영농철을 맞아 비료와 농업용 필름 재고 물량과 축산 사료 가격의 안정적인 관리로 농가 경영 부담을 줄이고, 어업인들에게는 25억 8,000만 원 규모의 어업용 면세유를 긴급 지원한다.
또 섬 주민들의 운임 상승 부담을 줄이기 위한 국비 지원도 요청한 상태다.
황명석 경북도지사 권한대행은 "중동 상황의 불확실성이 지속됨에 따라 지역 경제의 피해가 최소화되도록 모든 가용 자원을 총동원할 것"이라며 "특히 고물가로 고통받는 소상공인, 중소기업, 농어민들이 이번 위기를 무사히 극복할 수 있도록 매주 상황을 점검하고 실효성 있는 대책을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com