[6·3 지선] 정원오, 청년 창업 활성화 공약…"'창업 루키' 1000명 키운다"

창업도전캠퍼스 3곳 조성해 교육·경영 서비스 제공

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 청년 창업 활성화를 위해 1000명의 '창업 루키'를 양성하고, 1인당 최대 6000만원을 지급한다는 공약을 내세웠다.

정 후보는 28일 오전 서울 동대문구 경희대 서울캠퍼스 삼의원창업센터에서 더불어민주당 대학생위원회 및 서울특별시당 대학생위원회의 초청으로 청년기업인들과 간담회를 가진 후 이런 청년 창업·경력 보유 지원 공약을 발표했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 24일 오후 서울 성동구 금남시장 일대에 방문해 상인들과 인사를 나누고 있다. [사진=뉴스핌DB]

신촌·관악·청량리 등에 창업도전캠퍼스 3곳을 조성해 선발을 거쳐 입학시킨 후 창업에만 몰입하도록 생계, 자본, 공간, 주거 등과 함께 각종 교육과 경영 지원 서비스 등을 제공한다는 게 공약의 골자다.

39세 이하 서울 거주 예비창업자 청년을 대상으로 2박3일의 '창라톤(창업+마라톤)' 과정을 통해 창업루키' 1000명을 선발하고, 창업도전캠퍼스 3곳에서 1년간 AI교육, 법률·세무·행정 자문, 멘토링·네트워킹은 물론 시설·소프트웨어 대여, 투자자 연결 등을 제공할 방침이다.

교육 기간에는 월수당 100만원이 제공된다. 이들이 12개월간 서울시 공공 문제에 대해 해법을 제안할 경우 첫 출발 지원 자금 약 4000만원을 지원한다. 단 1회차 2000만원은 모두 주지만, 나머지 2000만원 안팎은 평가 결과에 따라 차등 지급한다.



정 후보는 "청년들에 대한 지원은 소모성 비용이 아니라 서울의 미래에 대한 투자로 실패하더라도 그 과정에서 축적된 기술 데이터와 경험은 서울 창업 경험 은행에 등록돼 공공의 자산이 된다"며 "창업가로 길러진 청년이 사회의 건강한 구성이 돼 경제 활동을 지속한다면 장기적으로 복지 비용을 절감하고 세수를 늘리는 가장 실용적인 행정"이라고 말했다.

이어 "창업은 새로운 길을 찾아 세상을 바꾸는 도전이다. 실패가 두려워 도전을 멈추지 않도록 버팀목이 되겠다"며 "청년이 마음껏 꿈을 펼치고, 넘어져도 다시 일어설 수 있는 창업운동장을 반드시 만들겠다"고 밝혔다.

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