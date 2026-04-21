정원오 측 "오세훈 캠프 진상조사위, 패색 짙어진 네거티브 부서"

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정 후보 선대위 "지저분한 뒷조사...임명장 종이도 아까워"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측이 오세훈 시장 캠프의 '부정부패 진상조사위원회' 구성을 두고 "패색이 짙어지자 네거티브 전담 부서를 만드는 것"이라며 맹폭했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보 [사진=뉴스핌DB]

21일 정원오 후보 선대위 김형남 상임선대위원장 겸 대변인은 논평을 통해 "지저분한 네거티브로는 정원오를 상대할 수 없다"며 이같이 일축했다. 이번 기구는 정 후보 측의 '오세훈 10년 심판본부'에 맞대응하는 성격으로 풀이된다.

정 후보 측은 특히 위원장 내정자인 김재섭 의원을 정면 겨냥했다. 김 대변인은 "위원장 내정자는 국회 윤리위에 제소된 상태"라며 "네거티브를 하는 데 거창한 감투와 임명장까지 필요한가. 종이가 아깝다"고 비난했다. 이어 "평소 잘하는 '거짓말·말바꾸기·동문서답 위원회'도 함께 출범시키라"고 비꼬았다.

그러면서 "오 시장이 뒷조사에 매진하는 동안 정 후보는 시민과 함께 오세훈 10년의 실정을 심판하겠다"며 "상대 후보 뒤나 캐야 하는 답답한 처지겠지만 정 후보는 시민 몇 마디만 들어도 오 시장의 실정을 확인할 수 있다"고 강조했다.

앞서 오 시장 측은 정 후보의 칸쿤 출장 논란과 지역 언론 유착, 수의계약 몰아주기 의혹 등을 검증하기 위해 별도 위원회 가동을 예고한 바 있다.

taeyi427@newspim.com