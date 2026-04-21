오세훈, 선대위에 '정원오 진상조사위' 꾸린다…위원장에 김재섭

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 21일 선대위에 정원오 부정부패 진상조사위를 설치했다.
- 김재섭 국민의힘 의원을 위원장으로 내정해 정 후보 의혹을 검증한다.
- 이는 정 후보의 오세훈 10년 심판본부에 맞대응한 조치다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 국민의힘 서울시장 후보로 나선 오세훈 서울시장이 선거대책위원회에 '정원오 부정부패 진상조사위원회'를 두고 김재섭 국민의힘 의원을 위원장으로 둘 계획이다. 이는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 선대위 내 '오세훈 10년 심판본부'를 둔 것에 대한 맞대응으로 읽힌다.
21일 정치권 등에 따르면 오 시장은 정 후보에 대한 의혹을 검증하는 기구를 캠프 내 설치할 예정이다. 오 시장 측은 "선대위 발족과 동시에 (진상조사위원회를) 가동할 계획"이라고 했다.
위원장에는 '정원오 저격수'로 불리는 김 의원이 내정됐다. 김 의원은 그간 정 후보의 칸쿤 출장 논란 등 의혹을 제기했다. 칸쿤 출장 논란은 정 후보가 성동구청장 재직 시절 한 여성 직원과 해외 휴양지로 잘 알려진 멕시코 칸쿤으로 공무 출장을 갔다 온 뒤 서류에 '남성'으로 거짓 작성했다는 의혹이다. 정 후보는 성별 표기는 단순 실수라고 반박한 바 있다.
이 외에도 김 의원은 성동구청과 도이치모터스의 정경유착 의혹 등을 제기했다. 앞으로 관련 의혹을 비롯해 지역 언론사 유착 의혹 등에 대한 검증을 지속할 방침이다.
한편 정 후보도 지난 20일 선대위 구성을 마치며 선대위 내 오 시장의 4선 시정에 대해 비판할 '오세훈 10년 심판본부'를 포함했다. 고 박원순 서울시장 비서실장 경력의 재선의 천준호(강북구갑) 의원이 수장을 맡았고, 경찰 출신 변호사 이지은 마포구갑 지역위원장도 부본부장으로 합류했다.
100wins@newspim.com