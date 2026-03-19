김재섭 "도이치모터스-정원오 정경유착" 주장에…정원오 측 "음모론" 반박

"도이치, 성동구청에 성금 낸 후 최대 용적률 적용" 주장

"성수동 해당 부지는 준공업지역…합당 절차 거쳐 승인"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 김재섭 국민의힘 의원이 정원오 민주당 서울시장 예비후보에 대해 도이치모터스와 '정경유착이자 경제공동체'라고 주장하자, 정 후보 측은 '음모론'이라고 맞섰다.

김 의원은 19일 페이스북을 통해 지난해 9월 30일 열렸던 '성동구청장배 골프 대회'의 도이치모터스가 후원사였다며, 대회 당시 권혁민 도이치모터스 대표와 정 후보(당시 성동구청장)가 나란히 식사했다고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 17일 오전 서울 성동구 행당동 한양대 앞 인근 골목길에서 청년 주거 공약을 발표하고 있다. 2026.03.17 jk31@newspim.com

아울러 김 의원은 도이치모터스가 지난 2017년 1월부터 성동구청에 성금을 기부하기 시작했는데, 그해 6월 성수동 사옥에 최대 용적률 400%를 적용받아 사용 승인이 났다고 했다. 또 본사 이전과 지목 변경, 필지 합병 등 까다로운 행정 절차가 일사천리로 진행됐다고 지적했다.

김 의원은 "민주당의 전매특허인 '경제공동체' 논법에 따르면, 정원오와 도이치모터스의 관계야말로 전형적인 정경유착이자 경제공동체가 아닌가"라고 꼬집었다.

관련해 박경미 정 후보 선거대책위원회 대변인은 "김 의원이 행정 절차에 대한 무지와 단편적인 정황 짜깁기로 또다시 정원오 후보 흠집 내기에 나섰다"라며 "사실관계는 외면한 채 '아니면 말고' 식의 음모론을 설파하는 전형적인 구태 정치"라고 반박했다.

박 대변인은 도이치모터스의 본사 부지 취득은 2012년, 기공식은 2015년, 사회복지공동모금회를 통한 기부는 2017년이라며 "이미 끝난 행정 처리를 수년 뒤의 기부와 연결해 대가성을 운운하는 것은 저급한 날조"라고 설명했다.

또 성수동의 해당부지는 준공업지역에 위치하고 있어 용적률 400%를 적용받는 곳이라며, 도이치모터스 사옥은 합당한 절차를 거쳐 승인됐다고 했다. 이에 대해 "김 의원이 비난하는 일사천리 행정은 허가민원 전담창구를 통한 규제 혁파와 기업 하기 좋은 환경 조성의 결과물"이라고 했다.

아울러 "도이치모터스 사건의 본질은 불법적인 주가 조작과 부당 이득에 있다"라며 "공식 기부처를 통해 저소득층 생계비와 의료비로 전달된 사회공헌 활동을 사적인 불법수익 편취 행위와 동일선상에 놓는 것은 어불성설"이라고 선을 그었다.

박 대변인은 "정책과 비전 없는 의혹 장사는 시민의 준엄한 심판이라는 부메랑이 되어 돌아갈 것"이라며 "더 큰 심판을 마주하기 전에 근거 없는 의혹 제기를 거두어들이고 즉각 공식 사과하라"고 강조했다.

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