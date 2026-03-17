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정원오, '청년 주택 5만호 공급' 공약 발표…"기숙사·공공임대 전국 확산"

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'성동한양 상생학사' 전국 확대
전세사기 예방 등 '5대 패키지' 추진

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 '청년 주택 5만호 입주'를 공약으로 내세웠다.

정치권에 따르면 정 후보는 17일 오전 서울 성동구 한양대 앞에서 인근 상생학사 임대인·대학생 등과 간담회를 통해 이같은 내용의 청년 주거 공약을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 16일 오후 서울 구로구 궁동종합사회복지관을 방문해 헬스트레이너와 인사를 나누고 있다.. 2026.03.16 khwphoto@newspim.com

청년주택 5만호는 ▲기숙사 7000호 ▲상생학사 2만호 ▲공공임대 2만3000호다. 여기에 첫 독립지원자금 70만원 지급 등 생활안정 지원, 시장 직속 조직 신설을 통한 전세사기 예방·거주 안심 체계 구축 등 '청년 응원 스타트홈 5대 패키지'를 추진한다.

정 후보가 성동구청장 시절 추진한 '성동한양 상생학사'(상생학사) 모델을 서울 전역으로 확산하겠다는 게 공약의 골자다.

한국토지주택공사(LH)의 보증금 저리(연 1.2%) 대출, 성동구·한양대의 월세 20만원 지원, 임대인들의 임대료 상한 준수가 핵심이었다. 현재 입주자들은 보증금 100만원(LH 2900만원 대출)에 20만~30만원의 월세와 이자·관리비만 낸다. 이후 기숙사 설립 반대 여론이 줄며 800실(1600명 재실) 규모의 기숙사가 신축돼 지난해부터 운영 중이다.

정 후보는 이 모델을 서울 주요 대학가·청년 밀집 권역으로 확대할 계획이다. 서울시가 주도해 LH·자치구가 집 주인에게 보수비·월세 일부를 지원하고 입주자에게도 보증금을 저리에 융자해준다. 정 후보는 이같은 상생학사를 연 5000호씩 4년간 총 2만호를 공급할 계획이다.

세제 혜택·행정 편의·용적률 완화 등 인센티브를 줘 총 7000호 규모의 대학 기숙사를 신증축할 계획이다. 1만명 이상 대학 중 기숙사 수용률 15%대 미만인 곳들을 20%대로 높인다. 매입 임대 및 민간 공공임대 기여분을 활용해 청년 공공임대 주택을 연간 5750호씩 4년간 2만3000호 공급할 계획이다.

아울러 부모로부터 첫 독립시 70만원(부동산 중개비 40만원+생활비 30만원)을 지원하고, 시장 직속 부동산정책기획본부를 설립해 전세사기 등 시장 교란 행위 단속 및 임차인 보호를 강화한다.

정 후보는 "지역사회와 청년, 임대인, 행정이 상생해야 청년 주거 안정의 핵심 기반인 기숙사가 공급되고 임대차 시장도 안정된다"며 "성동에서의 성공 경험을 서울로 확산시켜 청년들의 주거 부담을 대폭 완화할 것"이라고 말했다. 

100wins@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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