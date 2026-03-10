정원오, 유가 폭등에 "서울시는 실무 대응 수준…당선 시 긴급 추경 검토"

"물가·에너지·소상공인 대책 묶어 대응"
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 미국-이란 전쟁으로 인한 유가 폭등 상황에 대해 "서울시는 여전히 실무 대응에 머물러 있다"고 10일 페이스북을 통해 밝혔다.
이날 정 후보는 서울시장 당선 시 민관합동 경제위기 극복위원회 가동 및 물가 안정을 위한 긴급 추경 등을 검토하겠다는 공약을 언급했다.
그는 "지금 대한민국은 중동발 경제 충격으로 유가와 물가가 동시에 흔들리고 있다. 이재명 대통령은 비상경제점검회의를 직접 주재하며 유류세 부담 완화와 에너지 취약계층 지원에 나서는 등 신속히 대응하고 있다"면서도 "서울의 현장은 어떻냐. 정부가 비상 대응에 나선 사이 서울시는 여전히 실무 대응에 머물러 있다"고 꼬집었다.
그러면서 "주유소 가격 자제 요청 같은 상징적 조치만으로는 지금의 민생 위기를 감당할 수 없다"며 "오세훈 시정에 시민들이 느끼는 피로는 단지 시간이 흘러서가 아니다. 결정적 순간마다 시장의 책임 있는 모습이 보이지 않았기 때문"이라고 언급했다.
정 후보는 민관합동 경제위기 극복위원회 신설, 공공요금 인상 억제 등 물가 대책, 서울시 물가 모니터링 체계 개편을 앞세웠다.
이와관련 "시장이 직접 책임지는 민관합동 경제위기 극복위원회를 가동하겠다"며 "폭풍이 몰아치면 선장이 직접 키를 잡아야 한다. 물가·에너지·소상공인 대책을 하나의 지휘체계로 묶어 신속하게 대응하겠다"고 했다.
이어 "시민 부담을 덜어드릴 실질적 지원에 나서겠다. 공공요금 인상은 최대한 억제하고 영세 사업자 부담 완화·긴급 추경 검토·에너지 바우처 확대, 서울사랑상품권 할인율 상향, 소상공인 금융 지원을 적극 추진하겠다"고 언급했다.
정 후보는 "늦고 낡은 통계가 아닌 실시간 물가 정보를 제공하도록 서울시 물가 모니터링 체계를 개편해 시민 체감도를 높이겠다"며 "정부와 따로 가는 시장이 아니라, 시민의 삶을 지키기 위해 정부와 함께 가장 앞에서 뛰는 시장이 되겠다"고 밝혔다.
