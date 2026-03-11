[6·3 지선 주자] 정원오 "오세훈의 감사의 정원, 세금 낭비…한강버스 안전 재검토해야"

정원오, 11일 서울시 출입기자단 간담회

"감사의정원, 시민들이 어처구니없어 해"

"한강버스, 교통용으로 효율성 없어"

"용산국제업무지구, 1만호도 충분히 가능"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 "(오세훈 서울시장의) 감사의 정원이 세금 낭비 중 대표적인 사례"라고 주장했다. 한강버스에 대해서는 안전 문제를 전면적으로 재검토하겠다면서도 교통용으로 효율성이 없다는 취지로 비판했다.

정 후보는 11일 서울 중구에서 서울시 출입기자단을 상대로 간담회를 진행했다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 서울시장 출마를 선언한 정원오 예비후보가 10일 오후 서울 중구 중앙시장 인근에서 시민들과 인사를 나누고 있다. 2026.03.10 leehs@newspim.com

이날 정 후보는 모두발언에서 "아시아 경제문화수도, 글로벌 G2 도시를 1000만 서울 시민과 함께 만들어가겠다"고 포부를 밝혔다.

앞서 서울시장 출마 선언을 하며 정 후보는 '세금이 아깝지 않은 서울을 만들겠다'고 강조했다. 관련해 '현재 서울시 사업 중 세금이 아깝다고 생각하는 대표 사업이 있냐'는 질문에 최근 국토교통부로부터 공사 중지 명령을 받은 감사의 정원을 꼽았다.

정 후보는 "세금이 아깝지 않다는 말은 서울시의 주인은 서울 시민이라는 것에서 출발하고, 그렇게 하기 위해서는 시민이 원하는 일을 해야 한다는 것"이라며 "(감사의 정원 사업은) 시민들이 원하지도 않은 사업을 오직 오세훈 시장이 원해 시작한 사업인데 그마저도 절차를 위반해 멈췄다"고 했다.

그러면서 "세금이 앞으로 어떻게 될 것인지에 대해 시민들이 어처구니없어하고 있다"며 "이런 부분에 대해서 세금 낭비의 대표적인 사례"라고 강조했다.

감사의 정원은 서울 종로구 세종대로 172 일대 광화문 광장에 조성 중인 시설이다. 지상에 높이 약 7m 규모의 상징 조형물 22개를 설치하고, 지하에는 기존 차량 출입 램프를 개보수해 미디어월 등을 갖춘 전시공간을 조성하는 게 골자로, 작년 9월 착공됐다.

일각에서는 감사의 정원에 설치되는 돌기둥이 '받들어총' 형상이라고 지적하며 논란이 일었다. 결정적으로 지난달 12일 국토부는 이 사업이 지상과 지하 시설 모두에서 국토계획법에 따른 절차가 이행되지 않았다며 지난 행정절차법에 따라 공사 중지 명령을 사전 통지했다.

정 후보는 "(감사의 정원 사업을) 어떻게 보완할 것인가, 이런 부분에 대한 계획은 있다"며 "다음에 구체적으로 말씀드리겠다"고 했다.

안전 문제가 불거지며 운행이 중단됐던 한강버스에 대해서는 "첫째가 안전"이라며 "전국 최고의 전문가들과 상의해 다시 한번 (안전 문제에 대해) 전면적으로 검토하겠다"고 했다.

아울러 "현재 (한강버스가) 교통용으로 효율성이 없다는 것에는 상당한 의견 일치가 있는 것 같다"며 "보완할 수 있다면 관광용이나 기타 용도로 고민해 볼 필요는 있다"고 덧붙였다.

정 후보는 서울을 글로벌 G2 도시로 만들겠다고 강조했다. 관련해 "세계도시종합경쟁력지수(GPCI) 등을 보면 (서울시의 경쟁은 사실상) 그대로"라며 "서울시의 평가가 올라가는 방안은 (서울시민의) 삶의 질을 올리는 것"이라고 말했다.

용산국제업무지구의 주택 1만호 공급을 둘러싼 논란에 대해서는 "8000세대냐 1만 세대냐는 중요하지 않다"며 "1만 세대도 충분히 할 수 있으니 1만 세대를 하면서 정부와 특구문제를 풀어가겠다"고 답했다.

