오세훈, 국힘 서울시장 후보 등록…"장동혁 지도부 무책임, 서울부터 변화"

"최전방 사령관 마음으로 전장 나서"

"장동혁 지도부, 극우 유튜버와 절연 못해"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장이 국민의힘 6·3 지방선거 서울시장 공천 후보 등록을 하기로 했다.

오 시장은 17일 서울시청에서 공천 신청 관련 브리핑을 열어 "오늘 서울 시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다"고 밝혔다.

오 시장은 "그동안 국민과 보수 진영에서 저에게 보여주신 사랑과 지지를 생각하면 말로 다 할 수 없는 책임감을 느낀다"며 "그 기대와 신뢰를 결코 가볍게 받아들일 수 없었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 17일 오후 서울시청 브리핑룸에서 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보 등록에 참여하는 기자회견을 하고 있다. 2026.03.17 yym58@newspim.com

그러면서 "저는 의원총회 결의문이 선언에 그치지 않으려면 그에 걸맞는 실천이 반드시 뒤따라야한다고 분명히 말씀드렸다"며 "그러나 안타깝게도 장동혁 대표와 지도부는 국민이 납득할 만한 변화의 의지를 보여주지 않았다"고 했다.

이어 "오히려 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다"며 "지금 지도부의 모습은 최전선에서 싸워야할 수많은 후보들과 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않다. 무능을 넘어 무책임"이라고 했다.

오 시장은 "저는 최전방 사령관의 마음으로 이 전장에 나선다. 이 전쟁에서 반드시 승리하기 위해 저에게 주어진 모든 책임을 다 하겠다"며 "장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작 하겠다"고 강조했다.

그는 "서울에서 시작한 변화로 당의 혁신을 추동하고, 비상대책위원회에 버금가는 혁신 선대위를 반드시 관철하겠다는 각오로 후보 등록에 나선다"며 "권력의 방향이 아니라 시민의 방향을 따르겠다. 권력의 눈치가 아니라 시민의 눈높이만 보겠다"고 말했다.

앞서 오 시장은 장동혁 대표의 노선 변화를 요구하며 지난 8일과 12일 두 차례 공천 모집에 응하지 않았다.

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