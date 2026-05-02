국힘 경북도당 광역의원 3곳·기초의원 11곳 경선 후보 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경북도당이 2일 6·3 지방선거 공천을 위해 광역의원 3곳과 기초의원 11곳 선거구의 경선후보를 발표했다.
- 경주시와 영주시, 봉화군에서 광역의원 8명과 기초의원 51명이 경선 후보로 확정됐다.
- 경선은 당원 선거인단 유효투표 결과를 100% 반영해 최종 공천 후보를 결정한다.
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[영주·경주·봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 경북권 국민의힘 공천 후보가 속속 확정되고 있는 가운데, 광역의원 3곳과 기초의원 11곳 선거구의 경선후보가 발표됐다.
국민의힘 경북도당 공천관리위원회는 2일 제15차 공관위 회의 결과를 발표했다.
이날 발표된 광역의원 경선 선거구는 경주시 4·5 선거구와 영주시1 선거구 등 3곳이다.
또 기초의원의 경우는 경주시 9곳 선거구와 영주시 '다' 선거구, 봉화군 '나' 선거구 등 11곳이다.
다음은 이날 발표된 광역의원 경선 후보와 기초의원 경선 후보 명단이다.
국민의힘 광역 의원 경선 후보는 ▲경주시4 이동협·이진우▲경주시5 김소현·박승직·정경민▲영주시1 심재연·우충무·임병하로 확정됐다.
국민의힘 기초의원 경선 후보는 ▲경주시 '가' 김항규·윤정욱·이경희·정희택·최진열 ▲경주시 '나' 김영우·박용준·이관우·이진락▲ 경주시 '다' 김상희·오상도·주동열 ▲경주시 '라' 김헌철·최영기·최재필▲경주시 '마' 김영철·정성룡·최병두▲경주시 '바' 이락우·이성락·정원기▲ 경주시 '사' 김동수·임활·한순희▲경주시 '아' 김학림·손윤희·임유정▲경주시 '자' 김태수·박광호·백승준·정종문▲영주시 '다' 권오기·김병창·김석호·배진철·최홍식▲봉화군 '나' 고영희·금동윤·김옥랑·이양재으로 확장됐다.
이들 경선 지역의 광역·기초 의원 경선은 당원 선거인단 유효투표 결과 100% 반영 방식으로 결정된다.
nulcheon@newspim.com