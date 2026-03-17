박수민 국민의힘 의원, 서울시장 출마 선언…"오세훈 꼭 나와달라"

"오 시장과 정정당당하게 경선하고파"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 박수민 국민의힘 의원이 17일 6·3 지방선거에서 서울시장에 출마하겠다고 밝혔다.

박 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회 본관에서 기자들과 만나 "서울시장 출마를 결정했다"고 했다.

박수민 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

박 의원은 "오세훈 시장님도 꼭 나와주셨으면 좋겠다"며 "정정당당하게 승부를 걸어서 국민께 도리를 다해야 한다"고 말했다.

이번 출마를 결단하게 된 계기에 대해 "너무 지지부진해서 이 상태로는 안 될 것 같았다"며 "오 시장님의 출마를 간곡히 권유하고, 투명하고 정정당당하게 경선했으면 좋겠다"고 했다.

특히 오 시장 측이 인적 쇄신과 혁신 선대위 구성을 출마의 조건으로 검토하는 상황에 대해 박 의원은 "당의 변화와 개혁은 당연히 해야 하지만, 그것이 출마 접수의 조건이 되는 것은 비상식적"이라며 "접수하고 나서 요청해도 될 일"이라고 지적했다.

한편 현역인 오 시장은 이날 오전까지 공천 후보를 접수하지 않았다. 오 시장은 이날 오후 3시 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 공천 등록과 관련한 입장을 발표할 예정이다.

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