오세훈, 장특공제 폐지 놓고 "정원오, 입장 달라"…정원오 "갈등 부추기기"

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오세훈, 이틀 연속 정원오에 "장특공제 폐지 입장 밝혀라"

정원오 "투기 목적 아닌 1가구 1주택자 정당 권리 보호해야"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 이재명 대통령의 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지 언급에 대해 연일 비판하며 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 "입장을 밝혀달라"고 말했다.

정 후보는 "확정되지 않는 세제 항목을 두고 갈등을 부추기는 것은 바람직하지 않다"고 맞대응했다.

오 시장은 21일 KBS1 라디오 '전격시사'에 출연해 이같이 밝혔다. 오 시장은 정 후보에 대해 "아주 좋은 경쟁자다. 구청장님들 중에 일 잘하신 쪽으로 평가되는 분"이라면서도 "지금 나타는 조짐을 보면 대통령이 뭘 말하면 서울시민 입장에서 손해가 되는 일이라도 거기에 반대 못 할 것"이라고 지적했다.

정원오 민주당 서울시장 후보와 오세훈 서울시장. [사진=뉴스핌DB]

앞서 지난 18일 이재명 대통령은 엑스(X, 옛 트위터)에 "장특공제 부활 못 하도록 법으로 명시해 두면 정권 교체되더라도 대통령이 마음대로 못 바꿀 테니 버티는 게 의미가 없어질 것"이라고 언급한 바 있다.

이에 대해 오 시장은 "서울시민들이 굉장히 촉각을 곤두세우고 있는 사안이다. (장특공제 폐지 시) 이사하면 앉아서 도둑맞는 것"이라고 했다. 그러면서 "1가구 1주택 장기 보유 시 세금을 깎아주는 제도인데, 이 제도가 사라지면 서울 시민들은 절반 이상 이사하면 재산이 날아가는 것"이라고 설명했다.

오 시장은 "서울시장 후보라면 (장특공제 폐지에 대해서) 입장을 내놔야 한다. 지금 묵묵부답"이라고 꼬집었다.

민주당은 장특공제 폐지에 대해 검토한 바 없다고 발표했지만, 이에 대해 오 시장은 "못 믿는다. 선거 끝나고 나면 어떻게 될지 모른다. 그래서 시민들이 불안해하는 것"이라고 일축했다.

이어 "당에서는 선거를 치러야 하니까 당장 부인하는 게 맞을 것이다. 그런데 대통령께서 저렇게 직설적으로 분명한 어조로 완전히 구체적인 말씀을 했다"며 "그 정도 되면 아무리 대통령이 하신 말씀이라도 본인 의견을 내놔야 사실 후보로서는 기본적인 도리"라고 했다.

오 시장은 전날에도 페이스북에 "장특공제 폐지는 한 마디로 갈취"라고 썼다. 그는 정 후보를 향해 "이 대통령의 거짓말과 표변에 동의하냐. 장특공 폐지를 찬성하냐"며 "서울시장 후보로서 시민의 막대한 피해를 외면하고, 가렴주구 정권에 침묵하실 것이냐. 피하지 마시고, 입장을 분명히 밝히시기 바란다"고 말했다.

이에 대해 정 후보는 공식적인 입장문을 내지는 않았지만, 경남 김해시 봉하마을에서 고 노무현 전 대통령 묘역 참배 후 기자들과 만나 간단하게 언급했다.

정 후보는 "투기 목적이 아닌 1가구 1주택자의 정당한 권리는 보호돼야 한다"고 했다. 그러면서도 "아직 확정되지 않은 세제 항목을 두고 갈등을 부추기는 것은 바람직하지 않다"고 선 그었다.

100wins@newspim.com