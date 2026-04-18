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李 "장특공제 폐지가 세금 폭탄? 논리모순이자 명백한 거짓 선동"

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  • 이재명 대통령이 18일 국민의힘의 장특공제 폐지 세금 폭탄 주장을 논리모순 거짓 선동이라 반박했다.
  • 장특공제는 거주 무관 장기보유만으로 세금을 대폭 깎아주며 투기 불로소득에 부당하다고 지적했다.
  • 폐지를 점진적으로 시행해 매물 잠김을 유도로 전환하고 보유 부담 강화로 가격 정상화하겠다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실거주 1주택 '세금폭탄' 논란에…李 "장특공제는 투기·투자용 혜택"
"근로소득 10억엔 절반 세금…투기 불로소득 깎아주는 건 상식 어긋나"
'매물 잠김' 지적엔 "점진적·단계적 폐지로 해결 가능" 우려 일축

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이재명 대통령이 18일 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지가 '세금 폭탄'으로 이어질 것이라는 국민의힘 측 주장에 "논리모순이자 명백한 거짓 선동"이라고 반박했다.

이 대통령은 이날 본인의 엑스(X·옛 트위터)에 정점식 국민의힘 정책위의장의 발언을 소개한 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 18일 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지가 '세금 폭탄'으로 이어질 것이라는 국민의힘 측 주장에 "논리모순이자 명백한 거짓 선동"이라고 반박했다. 사진은 이 대통령의 모두발언 모습. [사진=청와대]

앞서 정 정책위의장은 전날 국민의힘 원내대책회의에서 정부와 더불어민주당의 1주택자 장특공제 폐지안을 두고 "집 한 채 가진 실거주 국민에게까지 세금 폭탄을 안기겠다는 것"이라는 취지로 비판한 바 있다.

이에 이 대통령은 "양도세 장특공제는 거주 여부와 무관하게 오로지 장기보유했다는 사유만으로 양도세를 대폭 깎아주는 제도"라며 "장기거주에 대해 양도세를 깎아주는 제도는 따로 있다"고 설명했다.

그러면서 "거주할 것도 아니면서 돈 벌기 위해 사둔 주택값이 올라 번 돈에 대해 당연히 낼 세금인데, 오래 소유했다는 이유로 왜 대폭 깎아 주느냐"며 "부당한 목적을 감춘 잘못된 주장을 합리화하려는 거짓말"이라고 쐐기를 박았다.

특히 이 대통령은 근로소득세와도 비교하며 장특공제의 형평성 문제를 부각했다.

이 대통령은 "1년간 노동의 대가인 근로소득이 10억을 넘으면 거의 절반을 세금으로 낸다"며 "그런데 부동산 투기 불로소득은 수십, 수백억이라도 오래 보유했다는 이유만으로 세금을 대폭 깎아주는 건 정의와 상식에 어긋난다"고 꼬집었다.

그러면서 "차라리 그 돈으로 오래 일한 사람의 근로소득세를 깎아주는 게 낫지 않을까"라고 반문했다.

장특공제 폐지가 부동산 시장의 '매물 잠김'을 야기할 것이라는 우려에 대해서는 "점진적·단계적으로 폐지해 팔 기회를 주면 해결될 것"이라고 일축했다.

이어 "예를 들어 공제 폐지를 하되 6개월간은 시행 유예, 다음 6개월간은 절반만 폐지, 1년 후에는 전부 폐지하는 방식으로 빨리 파는 사람이 이익이 되게 하면 '매물 잠김'이 아니라 '매물 유도'가 될 것"이라고 부연했다.

이 대통령은 끝으로 "실거주 1주택, 직장 등의 이유로 일시적으로 비거주한 실주거용 1주택 등 정당한 보유 주택을 제외하고 투자·투기용 부동산의 보유 부담을 선진국 수준으로 강화하면 버틸수록 손실이 될 것"이라며 "보유 부담이 정상화되면 지금의 지나치게 높은 부동산 가격은 정상화될 수밖에 없다"고 강조했다.

yek105@newspim.com

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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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