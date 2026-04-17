전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.17 (금)
KYD 라이브
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

김은혜 의원, 1주택 장특공 폐지 법안에 "'국민을 인민으로 만드는 정부"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김은혜 국민의힘 의원이 17일 이재명 대통령과 민주당을 향해 1주택자 장특공 폐지 법안을 강하게 비판했다.
  • 민주당 범여권이 발의한 법안이 통과되면 수도권 1주택자가 양도세 폭탄을 맞는다고 지적했다.
  • 이 대통령의 세금 강화 발언과 지방선거 후 뒤통수 비판하며 국민 우대 정책을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"서울 등 수도권 아파트 보유 1주택자는 양도세 직격탄"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김은혜 국민의힘 의원은 17일 이재명 대통령과 더불어민주당을 향해 "'국민을 인민으로 만드는 정부' 사절"이라며 1주택자 양도소득세 장기보유특별공제(장특공) 폐지 법안을 강하게 비판했다.

김 의원은 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 "민주당과 진보당 등 범여권 의원들이 1주택자의 양도소득세 장기보유특별공제를 폐지하는 소득세법 개정안을 발의했다"며 "법안이 통과되면 서울 등 수도권 아파트를 보유한 1주택자는 양도세 직격탄을 맞게 된다"고 밝혔다.

김은혜 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "민주당은 또 '당론 아니다' 발뺌하겠지만, 이 주장, 어디서 많이 봤다"며 이 대통령의 지난 1월 SNS 글 "장특공제 제도가 매물을 막고 투기를 권장하는 꼴"이라는 발언과 경제수석의 "실거주 장기보유 1주택에 파격적 혜택을 주니 그 결과는 시장 불안이다"라는 입장을 언급했다.

김 의원은 "이 정권에서는 비밀 군사작전처럼 지방선거만 끝나면 보유세 올릴 작업이 착착 진행되고 있다"며 "올해 폭등한 공시가격만으로 이미 1조 1000억원의 세금이 더 걷힌다"고 지적했다.

이어 "세율은 건드리지도 않았는데 이 정도"라며 "공시가격 현실화, 공정시장가액비율 상향 등 법을 고치지 않아도 가능한 세금폭탄은 언제든 투하가 가능하다"고 했다.

그러면서 "이 대통령과 민주당은 지금 이 버튼을 안 누른다"며 "지방선거가 마음에 걸리는 것"이라고 꼬집었다.

김 의원은 "국민의 들불처럼 번지는 저항이 뻔하다는 걸 알기 때문에 진심 들킬까 갈팡질팡하고 있는 것"이라며 "이 대통령은 선거 때는 '세금으로 집값 안 잡는다' 했다가 막상 당선되니 한 달 전 국무회의에선 '세금은 핵폭탄 같지만 필요하면 최후의 수단으로 써야 한다'고 말을 바꿨다"고 비판했다.

그는 "한 달도 지나지 않아서 그 밑에 정무수석은 '보유세를 전혀 검토하고 있지 않다'고 했다가, 어제 구윤철 부총리는 '보유세 개편을 검토하고 있다'고 밝혔다"며 "타조가 머리를 묻은들 몸통이 안 보이겠느냐"고 지적했다.

김 의원은 "청와대와 민주당은 장특공 폐지할지 분명하게 밝히길 바란다"며 "지방선거 이후에 국민 뒤통수칠 생각하지 말고, 이번 선거 공약으로 '보유세 강화', '1주택자 양도소득세 장기보유특별공제 폐지' 당당히 1호 공약으로 내세워 정면 승부 걸고 심판받으라"고 촉구했다.

그는 "취득세, 보유세, 양도세 3중 겹겹의 부담 감내하고 묵묵히 세금 내고 살아온 그 성실의 대가에 징벌적 세금으로 응답하는 정권은 사양"이라며 "가진 게 집 한 채인 은퇴자분들 죄인 취급하고 국가 배급 주택 살도록 '국민을 인민으로 만드는 정부' 사절"이라고 목소리를 높였다.

마지막으로 "국민의힘은 가족들과 편안하게 하루를 마감하고 싶은 소망, 어렵게 마련한 내집에서 정직하게 세금 내온 국민을 우대하는 나라에 미래를 걸겠다"고 강조했다.

allpass@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동