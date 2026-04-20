오세훈, 李대통령 '장특공 폐지'에 "한 마디로 갈취…오만과 조급증"

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"장기거주자 투기와 무관…사실상 증세"

"정원오 후보도☞ 동의하나? 입장 밝혀라"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 이재명 대통령이 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공제) 폐지 의사를 밝힌 것에 대해 "한 마디로 갈취"라고 20일 밝혔다.

앞서 지난 18일 이재명 대통령은 엑스(X, 옛 트위터)에 "장특공제 부활 못 하도록 법으로 명시해 두면 정권 교체되더라도 대통령이 마음대로 못 바꿀 테니 버티는 게 의미가 없어질 것"이라고 언급한 바 있다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 여의도 여의나루역 러너스테이션에서 열린 서울시민 비만율 저감방안 현장 발표회에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.04.20 ryuchan0925@newspim.com

오 시장은 관련해 "주택을 오랜 기간 보유하고 거주하는 분들은 단기 차익을 노리는 투기와 전혀 무관하다"라며 "이런 분들까지 잠재적 투기 세력으로 낙인찍고 세금을 뜯겠다니, 한마디로 갈취"라고 비판했다.

그러면서 "보통 선거 직전에 대통령이 사실상의 증세를 예고하기는 쉽지 않다. 한마디로 오만과 조급증"이라며 "고공행진하는 지지율만 믿고 이런 식의 갈취도 서슴지 않을 만큼 오만한 것"이라고 지적했다.

오 시장은 작년 10.15 대책과 올해 1.29 대책에 대해 '묻지마 규제'라며 "수도권 주택시장은 더더욱 참혹해지고 있다. 서울 외곽부터 시작해서 한강벨트까지 가격 상승 흐름이 나타나고 있고 전월세 매물은 씨가 말라 황무지 수준"이라고 밝혔다.

이 대통령의 장특공제 폐지는 "더 이상 집값을 잡을 자신이 없으니, 이제는 세금으로 협박해서 강제로 매물을 토해내라는 식"이라며 "무능하고 무책임하고 무도하다"고 했다.

또 매물이 잠기는 부작용만 속출할 것이라며 "이재명 대통령은 대선 전 분명히 세금을 부동산 정책 수단으로 쓰지 않겠다고 여러 번 공언한 바 있다. 명백한 거짓말"이라며 "장특공 폐지에 따른 최대 피해자는 바로 서울 시민분들이다"고 강조했다.

정원오 민주당 서울시장 후보에게도 "정 후보는 이 대통령의 거짓말과 표변에 동의하냐. 장특공 폐지를 찬성하냐"라며 "서울시장 후보로서 시민의 막대한 피해를 외면하고, 가렴주구 정권에 침묵하실 것이냐. 피하지 마시고, 입장을 분명히 밝히시기 바란다"고 말했다.

다만 이날 민주당은 장특공제 폐지에 대해 "검토한 바가 전혀 없다"고 밝힌 바 있다.

100wins@newspim.com