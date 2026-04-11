오세훈, 정원오 정조준 "재개발에 진심이라면 대통령 마음부터 바꿔야"

"서울 정비사업 가장 큰 걸림돌은 이재명 정부의 과도한 규제"



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 오세훈 서울시장은 "서울 재건축을 가로막고 있는 가장 큰 걸림돌이 이재명 정부의 과도한 규제"라며 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 강하게 견제하고 나섰다.

오세훈 서울시장[사진=뉴스핌DB]

오 시장은 11일 자신의 SNS에 올린 '거짓말하지 마세요!'라는 제목의 글에서 "재개발·재건축에 진심이라면, 지금 당장 자신을 추켜세웠던 이재명 대통령을 찾아가 무차별적인 부동산 대출 규제부터 철회하라고 요구하라"고 목소리를 높였다.

오 시장은 "현재 서울의 정비사업을 가로막고 있는 가장 큰 걸림돌은 바로 묻지도 따져보지도 않고 적용하고 있는 이재명 정부의 과도한 규제"라며 "모든 상황에 일률적으로 대출 규제를 적용한 탓에 정비사업 지역 주민들의 이주비 대출이 막혀있다"고 규탄했다.

오 시장은 "재개발·재건축은 주민들이 이주를 해야 삽을 뜨는데, 착공이 안되고 있는 것"이라며 "서울 전역을 투기과열지구로 묶어 놓아 정비사업 지역의 조합원 지위 양도가 원천 차단되면서 갈등이 생겨 사업의 속도가 나지 않고 있다"고 말했다.

그는 "이것이 박원순 시장 10년간의 공급 빙하기를 끝내고, 신속통합기획으로 잘 달려오던 서울의 재개발･재건축이 맞닥뜨린 큰 걸림돌"이라며 "'명픽' 정원오 후보의 거짓말이 아니라는 것을 증명하려면 요지부동인 대통령 마음부터 바꿔놓아야 한다"고 했다.

이어 "서울시는 이미 수십 차례 국토부에 현장의 절규를 전달하며, 부동산 규제 합리화를 요구해 왔지만 이 정부는 들은 척도 하지 않고 있다"고 강조했다.

dedanhi@newspim.com