정원오 "서울시장 당선 즉시 한강버스 중단…오세훈 10년 용두사미"

AI 핵심 요약beta
- 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 13일 한강버스 중단과 안전 점검 계획 밝혔다.
- 안전 전문가 초빙해 점검 후 관광용 운행 여부 결정하고 문제시 중지한다.
- 오세훈 시장 10년을 용두사미로 평가하고 여론조사·칸쿤 논란 반박했다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 "(서울시장에) 당선되고 나면 바로 공고 기간을 거쳐 (한강버스를) 중단하고 전면 안전 점검을 할 것"이라고 밝혔다.
정 후보는 13일 오전 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 이같이 말했다.
정 후보는 "안전 권위자들을 전문가로 초빙해 (한강버스에 대한) 안전 점검을 해 안전하게 운행될 수 있는 대안이 있는지 보겠다"며 "(안전상 문제가 없다면) 관광용으로 운행하고 만약 안전하지 않다고 전문가들이 판단하면 중지하고 다른 방법을 찾아야 할 것"이라고 했다.
또 정 후보는 오세훈 서울시장의 10년을 한 문장으로 정리하면 '용두사미'라며 "처음에는 그럴듯하게 여러 가지 일을 진행했고 좋은 뜻으로 많은 일을 하려고 했지만, 결국 성과를 낸 게 없다"고 언급했다.
민주당 서울시장 후보 경선 과정에서 불거졌던 여론조사 왜곡 논란에 대해서는 "불필요한 일이었다"며 "법무팀에 확인했더니 법원에서 판단한 왜곡에 해당하지 않는다고 했다"고 설명했다.
정 후보는 김재섭 국민의힘 의원이 제기한 칸쿤 출장 논란과 관련해서는 "공무 출장이었다는 것을 다 알고 있는데, (성동구청 여성 직원과) 둘이 사적으로 간 것처럼 표현한 부분은 고의적"이라며 "법적으로 심판받아야 한다"고 잘라 말했다.
100wins@newspim.com