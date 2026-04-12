정원오·추미애·박찬대 "수도권 공동 공약 추진…교통 우선 과제"

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'수도권행정협의회' 구성 예정

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 수도권 광역단체장 후보들이 12일 한자리에 모여 '원팀' 협력을 공식화하며 수도권 공동 공약 추진을 예고했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 추미애 경기지사 후보, 박찬대 인천시장 후보는 이날 국회 소통관 앞에서 만나 결의문을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6·3 지방선거 더불어민주당 수도권 광역단체장 후보인 정원오 서울시장 후보, 추미애 경기지사 후보, 박찬대 인천시장 후보가 12일 오전 서울 여의도 국회 소통관 앞에서 열린 '수도권 광역단체장 후보 원팀 간담회'에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.12 jk31@newspim.com

이들은 결의문에서 ▲중동전쟁으로 인한 민생·경제 위기 극복을 위해 전쟁 추경의 신속한 집행 등 이재명 정부의 총력 대응을 뒷받침하고, 공통공약과 공동 대응 방안을 마련할 것 ▲선거운동 기간 공동 일정과 공동 메시지를 통해 수도권 문제를 함께 해결하겠다는 의지와 연대의 비전을 제시할 것 ▲수도권 일원의 교통, 주거, 산업 등 공동 현안에 체계적으로 대응하기 위해 수도권행정협의회를 구성할 것을 발표했다.

정 후보는 "앞으로 자주 만나서 (공약을) 의논할 예정"이라며 "(수도권) 공약을 세울 계획을 하고 있다"라고 말했다.

가장 중점을 둔 공약과 관련해 추 후보는 "교통이 우선 과제"라며 "체계와 예산 살펴야 하는 문제이고, 내부 정보는 현재 지자체장들이 갖고 있을 것이다. 빠르게 내부 자료들을 점검할 수 있다면 협조 요구하면서 해볼 것"이라고 했다.

박 후보는 "민주당의 공동 공약을 통해 수도권 주민의 삶을 바꾸는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

chogiza@newspim.com