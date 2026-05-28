동아출판, AI 교육자료 활용 확대

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방과후·보충학습 등 활용 범위 확대

수학·영어 맞춤형 학습 지원 강화

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한세예스24그룹 계열 교육문화 콘텐츠 기업 동아출판이 AI 디지털 교육자료의 활용 범위를 정규 수업 외 방과후 학교, 수준별 보충 학습, 단기 특강 등으로 확대한다고 28일 밝혔다.

동아출판은 학교별 운영 환경과 교육 목적에 맞춰 AI 디지털 교육자료를 유연하게 활용할 수 있도록 지원 체계를 강화할 계획이라고 설명했다. 학교는 정규 수업뿐 아니라 방과후 프로그램, 기초학력 보완 수업, 수준별 학습 등 다양한 형태의 수업에 해당 자료를 적용할 수 있다.

회사 측에 따르면 AI 디지털 교육자료는 학생별 학습 수준과 특성에 맞춘 맞춤형 학습 활동을 제공한다. 교사는 학습 데이터를 기반으로 학생별 학습 현황과 보완이 필요한 영역을 확인할 수 있다.

수학 AI 디지털 교육자료는 게임형 개념 학습과 수준별 문항을 기반으로 구성됐다. AI 기반 필기 인식 기능과 난이도별 맞춤 문항을 통해 서술형 학습과 자기주도 학습을 지원한다.

영어 AI 디지털 교육자료는 AI 기반 발음 평가와 역할극 학습 기능을 제공한다. AI가 영작 오류를 수정하도록 안내하는 기능과 AI 기반 에세이 첨삭 기능도 포함됐다.

동아출판은 예산과 운영 여건에 따라 학교별 맞춤형 컨설팅도 지원하고 있다고 밝혔다. 교사들이 실제 수업 환경에서 AI 디지털 교육자료를 활용할 수 있도록 수업 형태와 학습 목표에 맞춘 운영 방안을 제공한다는 설명이다.

동아출판 관계자는 "정규 과정과 방과후 특강 등 다양한 교육 형태에 AI 디지털 교육자료를 적용해 학업 성취도 격차 완화를 지원할 계획"이라며 "학교 현장 상황에 맞춘 운영 컨설팅도 지속 제공하겠다"고 말했다.

동아출판은 교사 전용 수업 지원 플랫폼 '두클래스'를 통해 디지털 수업 도구와 전자도서관 서비스를 운영하고 있다. 또한 사내 AI 연구 및 서비스 기획 조직을 중심으로 음성인식(STT), 자동 첨삭, 자연어 기반 AI 튜터 기술 등을 고도화하고 있다고 밝혔다.

[이미지=동아출판] 동아출판, AI 디지털 교육자료 활용 범위 넓힌다…방과후 수업까지 맞춤 지원

whitss@newspim.com