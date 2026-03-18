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인천 박찬대 vs 유정복·강원 우상호 vs 김진태...사활건 여야 대진표 '윤곽'

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경남 김경수 vs 박완수 전현직 지사 대결
서울은 민주 5파전 경선...국힘 6명 신청
전남 민주 6명 경쟁...대구 국힘 9명 출마

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 6·3 지방선거의 광역단체장 대진표가 속속 윤곽을 드러내고 있다. 여야가 공천을 확정한 인천시장과 강원지사, 경남지사의 구도가 정리됐다. 여야가 공천에 속도를 내고 있어 다음 달 초면 일부 지역을 제외한 다수 지역의 경쟁 구도가 나올 것으로 예상된다.

상당수 지역에서 국민의힘이 현역 단체장을 단수 공천함에 따라 현역 수성에 민주당 후보들이 도전장을 내는 형식을 띠게 됐다.

국민의힘은 인천과 강원, 대전, 충남, 울산, 경남 등에서 현역 단체장의 공천을 확정했다. 여론조사에서 크게 앞서가는 민주당은 대부분의 지역에서 치열한 예선전을 치른다.

◆ 인천 '박찬대 vs 유정복', 강원 '우상호 vs 김진태', 경남 '김경수 vs 박완수' 대진 확정 

인천시장 선거는 박찬대 민주당 의원과 3선에 도전하는 유정복 현 시장이 맞대결을 벌인다. 박 의원과 유 시장은 당에서 단수 공천을 받아 예선전을 치르지 않고 곧바로 본선에서 한판 승부를 벌이게 됐다.

강원지사는 민주당의 우상호 전 대통령실 정무수석과 김진태 현 지사가 맞붙는다. 두 사람 모두 일찌감치 단수 공천을 받아 표심 잡기에 나서고 있다. 

경남지사는 민주당의 김경수 전 지방시대위원장과 국민의힘의 박완수 현 도지사가 맞붙는다. 전·현직 지사의 대결이다. 진보당에서는 일찌감치 전희영 전 전교조 위원장이 뛰고 있다.

부산시장 선거는 여야 모두 양자 대결 형식의 예선전을 치른다. 민주당은 해양수산부 장관을 지낸 전재수 의원과 이재명 대통령이 대표 시절 '2호 영입 인재'로 정계에 입문한 이재성 예비후보가 격돌한다. 국민의힘은 3선에 도전하는 박형준 시장과 초선인 주진우 의원(해운대갑)이 대결을 펼친다. 개혁신당의 정이한 대변인도 본선에서 경쟁을 벌인다. 

울산은 국민의힘을 탈당해 더불어민주당으로 당적을 옮긴 김상욱 의원, 이선호 전 청와대 자치발전비서관, 안재현 전 노무현재단 울산지역 상임대표 등 민주당 경선 승자가 국민의힘 소속의 김두겸 시장과 승부를 겨룬다. 진보당에서는 김종훈 전 울산 동구청장이 뛰고 있다.

인천시장 선거에서 대결하는 박찬대 민주당 후보(왼쪽)와 유정복 국민의힘 후보 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 최대 승부처 서울·경기 대진표 오리무중...충북은 양당 다자 대결 결과 봐야

최대 승부처인 서울시장과 경기지사, 국민의힘의 전통적인 강세 지역인 대구시장의 경쟁 구도는 아직 오리무중이다.

서울시장은 여야 모두 다자 구도다. 민주당은 정원오 전 성동구청장, 박주민·전현희·김영배 의원, 김형남 전 군인권센터 사무국장의 '5파전'의 예선전을 치른다.

국민의힘은 오세훈 시장과 박수민 의원, 윤희숙 전 의원, 이상규 서울 성북을 당협위원장, 김충환 전 의원, 이승현 인팩코리아 대표이사 등 6명이 공천을 신청했다. 개혁신당에서는 김정철 최고위원이 공천을 받았다.

민주당의 경우 경기지사 경선에서 권칠승·김동연·양기대·추미애·한준호 예비후보가 격돌한다. 국민의힘은 양향자 최고위원과 함진규 전 한국도로공사 사장이 도전 의사를 밝혔다.

대전시장과 충남지사, 세종시장은 단수 공천을 받은 국민의힘 후보와 민주당은 다자 대결 승자가 본선에서 맞붙는다. 대전은 국민의힘 이장우 시장이 단수 공천을 받았다. 민주당은 허태정 전 대전시장과 장철민·장종태 국회의원 간 3파전 구도다. 개혁신당에서는 강희린 시당위원장이 출전한다.

충남은 민주당의 박수현 의원과 양승조 전 충남지사, 나소열 전 충남도 문화체육부지사 중 승자가 단수 공천을 받은 국민의힘 소속 김태흠 충남지사와 대결을 펼친다. 개혁신당에서는 이은창 개혁신당 공주시·부여군·청양군 당협위원장이 후보로 나섰다.

세종은 국민의힘 최민호 시장이 중앙당 공관위에서 가장 먼저 후보로 결정됐다. 민주당은 이춘희 전 세종시장, 조상호 전 당 대표 정무조정실장, 김수현 당 대표 특보, 고준일 전 세종시의장, 홍순식 충남대 국제학부 겸임 부교수까지 5명이 예선전을 치른다. 조국혁신당에서는 재선의 황운하 의원이 도전장을 낸 상태다. 개혁신당의 하헌휘 세종시당 창당준비위원장도 경쟁을 벌인다.

충북은 현역인 국민의힘 김영환 지사가 공관위에서 컷오프된 가운데 김수민 전 의원과 윤희근 전 경찰청장, 윤갑근 전 충북도당위원장이 경쟁을 벌인다. 민주당에선 노영민 전 대통령 비서실장과 신용한 전 지방시대위원회 부위원장, 한범덕 전 청주시장, 송기섭 전 진천군수가 경쟁하고 있다.

강원지사 후보로 확정된 우상호 민주당 후보(왼쪽)와 김진태 국민의힘 후보 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 전남·광주, 민주 6인 치열한 경쟁...대구, 국민의힘 '중진 컷오프'설 내홍에 민주 김부겸 등판 여부 관심 

호남 지역은 민주당의 내부 경쟁이 치열하다. 공천이 곧 당선을 의미한다는 점에서다. 전남·광주 통합특별시장은 김영록 전남지사와 강기정 광주시장, 정준호·주철현·신정훈·민형배 의원 등 6명이 치열한 경쟁을 펼친다. 전북특별자치도지사 선거 구도는 민주당 현역인 김관영 지사와 이원택·안호영 의원의 3파전이다.

대구시장 공천은 국민의힘 상황이 복잡하다. 현재 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원과 유영하·최은석 초선 의원, 이진숙 전 방송통신위원장, 김한구 전 달성군 새마을협의회 감사, 이재만 전 대구 동구청장, 홍석준 전 의원 등이 출마를 준비하고 있다.

최대 관심사는 야당 주변에서 나돌았던 중진 컷오프설이 현실화할지다. 국민의힘의 공천 갈등이 심화할 경우 민주당에서는 김부겸 전 총리가 나설 가능성이 있는 것으로 알려지고 있다. 개혁신당에서는 이수찬 개혁신당 대구시당 위원장이 후보로 나섰다.

경북지사는 이철우 지사에게 3선 중진 임이자 의원과 김재원 최고위원, 최경환 전 경제부총리, 백승주 전 의원, 이강덕 전 포항시장이 도전장을 냈다. 민주당에서는 오중기 전 청와대 행정관이 공천을 신청했다.

제주지사는 민주당 소속 오영훈 현 지사와 위성곤·문대림 의원이 경쟁하고 있고, 국민의힘은 원외 인사인 문성유 전 한국자산관리공사 사장을 단수 공천했다.

leejc@newspim.com

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징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
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명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

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