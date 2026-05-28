[6·3 지선 D-6] 민주, 김관영 돌풍에 골머리 "징계 정당...전북도민 당혹감 이해"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조승래 더불어민주당 사무총장은 28일 김관영 무소속 전북지사 후보에 대한 징계 절차와 관련해 "본질은 사라지지 않는다"며 징계가 정당했다고 강조했다.

조 사무총장은 이날 오후 국회에서 열린 기자간담회에서 "김관영 후보의 경우 현금 봉투를 꺼내 사람들에게 나눠준 장면이 고스란히 CCTV에 촬영돼 전국에 보도됐다"며 이같이 말했다.

조승래 더불어민주당 사무총장[사진=뉴스핌DB]

조 사무총장은 "사안의 긴급함에 대해 윤리감찰을 지시한 것이고 본인에게 서명까지 받아 징계 절차에 들어간 것"이라며 "본인도 당시에 부인하지 않고 인정했다"고 설명했다.

그러면서 "사실 참 안타깝다"며 "김관영, 안호영, 이원택 3자 대결을 제안했는데 경선을 앞두고 징계가 이뤄진 것"이라고 부연했다.

조 사무총장은 "전북도민들께서 갖고 계신 당혹감은 충분히 이해하고, 민주당이 그 당혹감을 함께 정리하고 해결해 나가겠다"며 "전북 현안 해결을 위해 여당과 이원택 민주당 후보를 지지해달라 요청드린다"고 말했다.

앞서 정청래 당대표도 이날 오전 김어준씨 유튜브에 출연해 "(만약 제명이 없었다면) 국민의힘이 지금까지 물어뜯었을 것이다. 그럼 전국 선거를 망치게 되지 않나"라며 "당 지도부로서는 불가피하게 고육지책의 결정을 할 수밖에 없었다"며 징계의 정당성을 강조했다.

그러면서 "다만 유력한 후보였기 때문에 당 지도부도 충격이 컸고 전북도민들도 큰 충격을 받았을 것"이라며 "징계 과정에서 전북도민의 마음을 다 헤아리지 못해 당대표로서 죄송하게 생각한다"고 말했다.

jeongwon1026@newspim.com