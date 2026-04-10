박주민·전현희, 정원오 후보 공동선대위원장…"원팀으로 서울시장 승리"

정원오, 박주민·전현희와 20분 차담 회동

[서울=뉴스핌] 김승현 조승진 기자 = 더불어민주당 서울시장 후보로 선출된 정원오 후보가 10일 전현희·박주민 의원과 차담을 갖고 원팀 결속을 다졌다. 이 자리에서 전현희·박주민 의원은 정 후보의 공동선대위원장 제안을 수락하며 6·3 서울시장 선거 승리를 위해 힘을 모으기로 했다.

정원오 후보는 이날 차담에서 "어제 바로 전화통화를 받고 한마음으로 원팀으로 승리하자는 다짐의 말씀을 해주셔서 굉장히 큰 힘이 됐다"며 "피로도가 아직 풀리지 않은 상황에서 이렇게 자리를 함께 해주셔서 진심으로 감사하다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 10일 오후 서울 여의도 국회 강변서재에서 전현희, 박주민 더불어민주당 의원과 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.10 khwphoto@newspim.com

전현희 의원은 "정원오 후보가 민주당 서울시장 후보로 선출된 것에 대해 축하드린다"며 "박주민 후보와 저의 힘을 모아서 반드시 민주당이 서울시장에서 승리할 수 있는 주역이 되실 거라 믿는다"고 밝혔다.

이어 "민주당이 이번에 서울시장에서 승리하는 것은 내란을 확실히 청산하고 새정부 성공을 위한 디딤돌이 되는 중차대한 의미가 있다"며 "정원오 후보와 함께 민주당의 서울시장 승리를 위해 열심히 힘을 보태겠다"고 강조했다.

박주민 의원은 "정 후보가 서울시장 민주당 후보로 선출된 것을 매우 축하드린다"며 "그동안 여러 과정을 겪어보면서 참 좋은 분이라는 느낌을 얻었는데 틀림없이 본선에서도 좋은 결과가 나올 것"이라고 말했다.

그는 "전현희 의원과 이 자리에 함께 하지 못했지만 김형남·김영배 등 모든 후보가 힘을 합쳐 원팀으로 서울시장을 반드시 탈환할 것"이라며 "필요한 모든 일을 다 하겠다. 반드시 오세훈을 꺾겠다"고 다짐했다.

정원오 후보는 "두 분의 애당심과 애국심에 다시 한번 감사드린다"며 "제가 부족한 부분들을 두 분께서 함께 채워주신다면 반드시 이번 선거에서 오세훈 후보를 누르고 민주당이 승리해 새정부를 뒷받침하고 서울시민 1000만 시민들의 일상을 안전하고 든든히 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 10일 오후 서울 여의도 국회 강변서재에서 전현희, 박주민 더불어민주당 의원을 화이팅을 외치고 있다.. 2026.04.10 khwphoto@newspim.com

이정헌 의원(정원오 캠프 수석대변인)은 차담 후 "정원오 후보는 전현희·박주민 의원께 다시 한번 감사 말씀을 드렸다"며 "전현희 의원과 박주민 의원께서는 함께 하겠다는 말씀으로 화답해 주셨다"고 전했다.

이어 "오늘 간담회에서 정원오 후보께서 두 의원님께 공동선대위원장을 맡아주실 것을 공식적으로 요청드렸고, 그 자리에서 두 의원께서 수락하셨다"고 밝혔다.

이 수석대변인은 "공약과 관련해서도 두 의원님들의 좋은 공약들을 잘 이어받아서 서울시민들의 삶을 실질적으로 변화시킬 수 있는 공약들을 정리하시겠다고 정 후보께서 말씀하셨다"며 "박주민 의원은 무조건 이겨서 멈춰 있는 서울시정을 다시 가동시켜야 한다는 말씀을 주셨고, 전현희 의원님께서도 같은 뜻을 밝히셨다"고 설명했다.

그는 "정원오 후보께서는 두 분이 계셔서 든든하다고 말씀하셨다"며 "공동선대위원장을 전현희 의원과 박주민 의원께서 맡아주시면서 용광로 선대위 구성을 위한 본격적인 작업을 진행하기로 했다"고 덧붙였다. 이날 차담은 화기애애한 분위기 속에서 약 20분간 진행됐다.

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