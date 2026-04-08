추미애 "실용인사로 '용광로 선대위' 구축... 민생 경제 위기 정면 돌파"

8일 기자회견... "진영·이념 넘는 통합형 선대위로 경기 미래 준비할 것"

'더불어민주당 경기민생 대책위' 신설... 31개 시·군 후보와 현안 즉각 공조

'일벌레' 행정력 강조... "K-반도체 클러스터 완성·1420만 도민 삶 책임지겠다"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 더불어민주당 경기도지사 후보로 확정된 추미애 후보가 민생 경제 위기 극복을 위한 '비상 국정체제' 공조와 당내 통합을 골자로 한 '용광로 선대위' 구성을 천명하며 본격적인 본선 행보에 돌입했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = '용광로 선대위' 구성을 천명하며 본격적인 본선 행보에 돌입했다. 2026.04.08 beignn@newspim.com

추 후보는 8일 경기도의회 기자회견실에서 기자회견을 열고 "중동 전쟁 장기화에 따른 고유가·고환율·고물가 부담 등 우리 경제가 그 어느 때보다 엄중한 시기"라며 "이재명 대통령의 선제적 비상 국정체제에 발맞춰 경기도가 경제 위기 극복의 선순환 고리가 되도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

추 후보는 이날 기자회견에서 진영과 이념을 초월한 '통합형 실용 인사' 중심의 선대위 구성을 예고했다. 그는 "대선과 지방선거 등 모든 선거를 승리로 이끈 경험을 바탕으로 경기도의 미래를 준비하겠다"며 "당내 후보들의 의견을 수용해 정책을 구체화하고, 인적 자산을 선대위에 녹여내는 '용광로 선대위'를 완성할 것"이라고 말했다.

특히 '더불어민주당 경기민생 대책위원회'를 꾸려 31개 시·군 후보들이 확정되는 대로 현안을 즉각 논의하겠다는 구체적인 소통 시스템 구축 계획도 밝혔다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 추미애 경기도지사"세계적 경쟁력을 갖춘 글로벌 경기도를 만들겠다"고 포부를 밝혔다.2026.04.08 beignn@newspim.com

경선 과정에서 제기된 지방 행정 이해도 부족 지적에 대해서는 정면 돌파 의지를 보였다. 추 후보는 "법무부 장관 시절 교도 행정과 소년원 방문 등 현장을 일일이 진단하고, 행안위 시절 행정 개혁을 쇄신해 대통령의 칭찬을 받았던 '일벌레' 면모를 봐달라"며 "토론을 즐기는 행정 전문가로서 문제를 진단하고 해결해 나갈 것"이라고 자신했다.

중도 확장성 우려에 대해서도 "성과로 증명하겠다"며 "한 번 지킨 약속은 끝까지 책임지는 추진력을 당원들이 높게 평가해 압도적 지지를 보내 준 것"이라고 진단했다.

추 후보는 경기도를 대한민국 1위 지역내총생산(GRDP) 지역으로 확실히 키우겠다는 비전도 제시했다. 주요 공약으로 ▲K-반도체 클러스터의 성공적 완성 ▲민군 겸용 첨단산업 육성 ▲교통 불편 해소 및 주거복지 개선 ▲'최소 돌봄 기준선' 수립을 통한 복지 수준 향상 등을 꼽았다.

추 후보는 "하남을 떠나는 것이 아니라 경기도 31개 시·군과 함께하는 것"이라며 "당내 하나의 단일팀으로 도민들에게 신뢰를 주고, 세계적 경쟁력을 갖춘 글로벌 경기도를 만들겠다"고 포부를 밝혔다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 구체적인 소통 시스템 구축 계획도 밝혔다. 2026.04.08 beignn@newspim.com

현 경기도청 직원들의 고용 불안 우려와 관련해서는 "현 지사 관련 언급은 결례"라면서도 "자율적 봉사와 단일팀의 정신으로 도정의 안정성을 유지하며 다가가겠다"고 덧붙였다.

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