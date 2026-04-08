추미애 與 경기지사 후보 "모든 선거 승리 경험…용광로 선대위 구성할 것"

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"경기도가 경제위기 극복에 선순환 되도록 노력"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 추미애 더불어민주당 경기지사 후보는 8일 선거 승리에 대한 강한 의지와 함께 고유가·고환율·고물가 복합 경제 위기 극복에 총력을 기울이겠다는 포부를 밝혔다.

추 후보는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "저는 당대표를 지내며 대선과 지방선거, 보궐선거 등 모든 선거를 승리로 이끈 경험이 있다"며 "이번에도 반드시 해내겠다"며 이같이 밝혔다.

추 후보는 "중동 전쟁 장기화에 따른 경제위기 대응이 어느 때보다 필요한 시기"라며 "이재명 대통령과 국민주권정부가 선제적 비상 국정체제로 위기돌파에 전념하고 있으며 적시적기 추경 예산 편성으로 민생경제 버팀목 만들기에 노력하고 있다"고 말했다.

그러면서 "저 역시 어려운 순간의 위기를 버텨낸 경험으로 경기도가 경제위기 극복에 선순환될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 더불어민주당 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원이 8일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.04.08 mironj19@newspim.com

선대위 구상도 내놓았다. 추 후보는 "민생, 경제 등 전문가 그룹으로 용광로 선대위 인사를 구성하고 진영과 이념을 넘어 통합형 실용인사로 경기도의 미래를 준비하겠다"고 말했다.

또한 "31개 시·군 후보들과 민생 현안을 즉시 논의하고 실시간 대응 가능한 소통 시스템을 구축하겠다"며 가칭 '더불어민주당 경기민생 대책위원회' 구성을 예고했다.

반도체 클러스터의 성공적 완성과 민군겸용 첨단산업 육성을 통해 지역 내 균형발전을 도모하고, 교통 불편 해소와 주거복지 개선, 최소 돌봄 기준선 마련으로 경기도의 보편적 복지 수준을 높이겠다는 구상도 밝혔다.

추 후보는 "경기도는 대한민국 1위의 지역내총생산 지역으로 이제는 성장 잠재력을 깨워야 한다. 이재명 정부의 국정 철학을 공유하며 실용주의 대한민국에 맞는 행정 혁신을 꾀하겠다"며 "6월 3일 지방선거에서 승리로 보답하겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com