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2026.04.06 (월)
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[르포] 경기지사 세 후보와 수원 찾은 정청래 "경기는 한국 대도약 심장부"

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경기아트센터에서 최고위 주재 후 못골시장 방문
한준호·추미애·김동연 경기지사 예비후보 총출동

[수원=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 신속한 '전쟁 추경' 통과와 민생 회복을 전면에 내세운 가운데, 정청래 대표는 경기도 수원을 찾아 민심 잡기에 나섰다.

정 대표는 6일 수원시 못골시장을 찾아 물가 상승과 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 시장 상인들의 애로사항을 청취했다. 민주당 경기지사 예비후보인 한준호·추미애 의원, 김동연 경기지사 등도 정 대표와 동행하며 시민들과 소통하는 시간을 가졌다. 

시장 입구에 위치한 호떡집 상인은 본인이 '노무현을사랑하는모임(이하 노사모)' 출신이라며 정 대표와 반갑게 인사를 나눴다. 정 대표는 "제 노사모 회원 아이디가 싸리비"라고 밝히며 호떡을 구매했다.

이후에도 정 대표는 야채가게와 반찬가게, 정육점, 떡집 등을 잇따라 방문해 물품을 구매하고, 이를 파란색 장바구니에 담으며 민생 현장을 둘러봤다. 민주당 경기지사 예비후보들도 장보기에 동참했다.

기자들을 만난 정 대표는 "전통시장에 올 때마다 경기가 어렵다는 이야기를 많이 듣는다. 특히 전쟁으로 인한 심리적 위기가 더 큰 것 같다"며 "경제의 산소호흡기 같은 긴급추경은 타이밍이 중요하고 지금이 골든타임"이라고 말했다.

이어 "우리 몸에 피가 잘 돌아야 건강하듯 돈이 돌아야 실물 경제에도 많은 도움이 될 것"이라며 "그래도 곧 추경안이 통과될 것이라는 저희의 위로에 상인들이 많이 안심하고 좋아하시더라"고 부연했다.

한준호 의원은 "오늘 시장에 와보니 전쟁 추경의 필요성을 크게 느꼈고 국회에서 빠르게 처리될 것이라 믿는다"며 "경기지사 후보들도 서민들의 애환을 정책에 잘 담아내도록 노력하겠다"고 말했다.

추미애 의원은 "고물가, 고유가, 고환율 시대에 가장 취약한 이들이 소상공인이고 전통시장"이라며 "섬세한 정책을 펼쳐서 전통시장이 좀 더 활기를 찾고 상생할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

김동연 지사는 "민주당과 국민주권정부는 경제를 살리고, 민생을 살리기 위해서 최선의 노력을 다하고 있다"며 "경기도도 앞으로 민주당과 함께 소상공인, 자영업자의 삶을 보다듬고 민생을 살리는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

[수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 경기도지사 예비 후보들이 6일 오후 경기 수원시 팔달구 못골종합시장 방문을 마친 뒤 백브리핑을 하고 있다. 2026.04.06 ryuchan0925@newspim.com

한편 정 대표는 이날 시장 방문에 앞서 경기 수원시 팔달구에 위치한 경기아트센터에서 현장 최고위원회의를 주재했다.

정 대표는 전날 6·3 지방선거의 공식 슬로건으로 민주당이 확정한 '대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부'를 직접 소개하면서 "도민 여러분께서 역시 민주당은 위기에 강하다, 경제도 잘한다, 든든하다고 느낄 수 있게 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "경기도는 대한민국 축소판이라 할 정도로 대한민국의 부분 부분, 요소 요소가 다 응축된 곳"이라며 "경기도가 살아야 대한민국이 잘 산다"고 강조했다.

한병도 원내대표도 "경기도는 대한민국 대도약의 심장부"라며 "민주당은 경기도가 대한민국 대도약의 중심지를 넘어, 세계 산업의 핵심축으로 도약할 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

jeongwon1026@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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