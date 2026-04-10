[6·3 지선] 정원오 "오세훈 철학·방향 잘못돼…10년 무능 심판"

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정원오, 전날 민주당 서울시장 최종 후보 확정

"지난 10년 오세훈 시정에 시민 피로감 느껴"

'용광로 선대위' 예고…"네거티브 단호히 대응"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 더불어민주당 서울시장 후보로 확정된 정원오 민주당 서울시장 후보가 "오세훈 10년의 무능을 심판하고 이재명 정부의 유능함을 서울의 승리로 뒷받침하겠다"고 10일 밝혔다.

정 후보는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 가지고 이같이 말했다.

전날 정 후보는 민주당 서울시장 예비후보 본경선에서 전현희·박주민 의원을 제치고 과반 득표하며 최종 후보로 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 11일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 2026.04.11 mironj19@newspim.com

정 후보는 "오세훈 서울시장의 가장 큰 문제는 시정의 철학과 방향"이라며 "서울시 행정의 주인은 서울 시민이어야 하는데, 서울시장으로 생각하는 것 같다. 그래서 시장이 하고 싶은 일을 해왔다는 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "이 철학은 잘못됐다. 국민주권 시대에 시민주권 서울시가 돼야 한다"라며 "서울시의 철학은 시민이 주인인 서울시고, 시민이 원하는 일을 하는 서울시가 저의 방향이 될 것"이라고 강조했다.

앞서 정 후보는 모두발언을 통해 "지난 10년 오세훈 시정에 대해 시민들이 피로감을 느끼는 이유는 분명하다. 오세훈 시정의 무능, 무책임, 무감각으로 인해 삶의 기본은 흔들리고, 기회는 좁아지고, 미래에 대한 기대는 옅어졌다"고 비판했다.

이어 "시민과 기업이 주인이고, 행정은 이를 뒷받침하는 플랫폼이자 조연일 때 변화는 시작될 수 있다. 저는 성동에서 그 가능성을 확인했다"라며 "시민이 체감하는 변화, 끝까지 책임지는 실행력을 정원오가 약속드린다"고 덧붙였다.

정 후보는 앞서 발표했던 주요 공약인 '30분 통근도시'를 비롯해 재개발·재건축 정비사업 제도 개선 등에 대해서도 언급했다.

그는 "민주당의 힘을 하나로 모으고 현장의 목소리와 다양한 전문성을 함께 담아낼 수 있는 '용광로' 선거대책위원회를 구성하겠다"고 말했다.

용광로 선대위에 대해 정 후보는 "그간 각 (민주당) 후보들의 장점이 굉장히 많았는데, 그걸 다 모아 공약화하겠다"라며 "선대위도 그 후보들이 다 참여할 수 있도록 구성하려고 생각하고 있다"고 설명했다.

그간 국민의힘 측에서 '칸쿤 출장' 등 네거티브 공세가 이어졌던 것에 대해서는 "단호하게 대응하겠다"고도 밝혔다.

정 후보는 "선거는 상대 후보와 싸우는 것이 아니고 시민의 불편함과 싸우는 과정"이라면서도 "당내 경선은 원팀 정신으로 선거에 임했지만 본선에서는 말도 안 되는 네거티브에는 단호히 대응하겠다"고 강조했다.

100wins@newspim.com