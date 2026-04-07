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오세훈, 정원오 '칸쿤 출장 의혹' 감사 청구…"원칙대로 처리될 것"

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  • 오세훈 서울시장이 6일 정원오 예비후보 칸쿤 출장 의혹 감사 청구에 독립 기구가 원칙대로 처리할 것이라고 밝혔다.
  • 오 시장은 감사 결과가 지방선거 무렵 나올 수밖에 없다고 하며 한강버스 정책이 대박 날 것이라고 강조했다.
  • 그는 국민의힘 당 노선 혁신 요구가 잦아질 것으로 봤으나 선거에 도움 안 된다고 회의적 입장을 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"한강버스 이용자 수 가파른 증가, 줄 서서 타게 될 것"
"당 혁신, 선거 도움 안 돼…선거 제스처로 평가 될 것"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장이 서울 성동구청장 출신인 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보의 '칸쿤 출장' 의혹과 관련, 주민 감사가 청구된 것에 대해 "독립적인 기구가 원칙대로 처리할 것"이라고 밝혔다.

오 시장은 6일 채널A 시티라이브에 출연해 정 후보 의혹에 대한 감사 결과가 지방선거 때쯤 나오는 것과 관련, "참 곤혹스러운 일"이라며 "시민감사옴부즈만 내 감사청구심의위원회가 객관적이고 독립성이 있는 기구니까 원리 원칙대로 임하는 게 이럴 때는 가장 바람직한 처리 절차인 것 같다"고 말했다.

앞서 성동구 주민 5명은 이날 오전 서울시 옴부즈만위원회에 감사를 청구한 바 있다. 이들은 정 후보가 출장 당시 특정 공무원과 동행하게 된 경위, 문서 성별오기, 사후 서명 조작 의혹 등에 대한 감사를 요구했다. 정 후보에 대한 감사가 진행될 경우 위원회는 60일 내 결론을 내고 10일 이내 후속 조치를 취해달라는 요구를 피감기관장에 하게 된다.

오세훈 서울시장 [뉴스핌DB]

오 시장은 감사 시점이 지방선거와 겹칠 수 있는 부분에 대해 "(감사가) 그때쯤에 이뤄질 수밖에 없다"며 "그때(감사 결과가 나올 때)쯤 되면 저는 업무에서 배제가 돼 있을 가능성이 있다"고 했다.

오 시장은 또 당내 비판이 제기된 한강버스 정책과 관련해 "한강버스는 앞으로 대박이 날 정책"이라며 "이미 그 조짐이 보이는 게 지난 3월 한 달 동안 굉장히 가파르게 이용자 수가 늘고, 아마 4월이면 줄 서서 타야 될 거다. 민주당이 적극적으로 반대하는 정책들은 거의 대부분 성공했다"고 밝혔다.

그는 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 내부에서 당 노선 변경 요구가 더 잦아질 것으로 내다보기도 했다. 다만 당 노선 혁신이 선거에 도움을 주기는 어려울 것이란 회의적인 입장을 내놨다.

오 시장은 "당 지지율이 조사마다 다르지만 2.5대1, 3대1 정도로 밀리는 상황이기 때문에 쉬운 선거라고 하기는 어렵다"고 밝혔다. 국민의힘 최고위원회의에서 윤상현 의원 등이 지도부에 비상 체제 전환을 요구한 데 대해서는 "이날 인천에서 벌어진 일이 앞으로 점점 더 자주 벌어지게 될 것"이라고 말했다.

그는 이어 "공천이 어느 정도 마무리되면 그동안 공천 문제가 걸려 있어 납작 엎드려 있던 분들이 당 지지율을 올리기 위해 쓴소리를 더 자주 하게 될 것"이라고 덧붙였다.

오 시장은 당 혁신 요구를 더 강하게 주문할 계획이냐는 질문에는 "이젠 좀 늦은 것 같다"며 "이제 와서 무슨 말을 하든 선거 즈음에 하는 제스처에 불과하구나, 아마 그런 평가를 국민들로부터 받을 가능성이 높다"고 했다. 

kh99@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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