네이버클라우드-한국지멘스, 제조 AI 솔루션 협력

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양사 강점 결합해 산업용 AI·디지털화 솔루션 공동 개발

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드와 한국지멘스가 제조 산업의 AI 전환을 위해 손을 맞잡았다.

양사는 24일 네이버 1784에서 업무협약을 체결했다. 협약식에는 김유원 네이버클라우드 대표, 정하중 한국지멘스 대표이사 사장, 지멘스 그룹 경영이사회 멤버이자 디지털 인더스트리 부문 CEO인 세드릭 나이케 부회장 등이 참석했다.

네이버클라우드와 한국지멘스가 제조 산업의 AI 전환을 위해 손을 맞잡았다. 양사는 24일 네이버 1784에서 업무협약을 체결했다. [사진= 네이버클라우드]

양사는 각사의 강점을 결합해 제조 산업 혁신 모델을 구축할 계획이다. 네이버클라우드는 AI·클라우드 기술을, 지멘스는 글로벌 제조 자동화 및 디지털화 분야의 전문성을 제공한다.

지멘스는 제조 현장에서 축적한 데이터 수집·해석·활용 역량을 바탕으로 디지털화를 지원하고 네이버클라우드는 클라우드 인프라 구축 및 운영 경험을 더해 산업현장에 최적화된 AI 기반 솔루션을 공동 발굴한다.

협력 분야는 지멘스의 자동화·디지털 트윈·산업용 AI·OT/IT 융합 솔루션과 네이버클라우드 인프라를 결합한 솔루션 경쟁력 강화다.

네이버클라우드의 하이퍼스케일·모듈러 데이터센터 및 클라우드 서비스 기반의 산업용 AI·DX 솔루션 확대, 공동 고객 발굴과 시장 확대, 레퍼런스 아키텍처 공동 개발 등도 추진한다.

제조업은 제품 설계부터 생산, 운영, 유지보수에 이르기까지 방대한 데이터가 생성된다. 양사는 AI를 제품의 설계, 생산, 운영 전 과정의 중심에 적용해 생산성 향상과 품질 혁신을 추진할 방침이다.

김유원 네이버클라우드 대표는 "이번 협력은 AI·클라우드 분야와 제조 혁신 분야의 리더가 만나 산업현장의 혁신을 함께 만들어가는 의미 있는 출발점"이라며 "데이터 주권과 국내 규제 대응 역량을 갖춘 AI·클라우드 플랫폼을 바탕으로 국내 제조 기업들이 AI의 가치를 현장에서 실질적으로 체감할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

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