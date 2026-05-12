네이버클라우드, 서버리스 데이터베이스 출시

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드가 12일 데이터베이스 사용량에 따라 컴퓨팅 자원을 자동 조절하는 'Cloud DB Serverless' 서비스를 출시했다.
- 트래픽 변화에 맞춰 CPU·메모리·스토리지 자원이 자동 스케일링되며 실제 사용량 기반 과금 구조를 적용했다.
- 기존 VM 기반 서비스의 고정 비용 문제를 해결하며 국내 규제를 충족한 독자 특허 기술을 탑재했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드는 데이터베이스 사용량에 따라 컴퓨팅 자원을 자동으로 조절하는 'Cloud DB Serverless' 서비스를 출시했다고 12일 밝혔다.
이 서비스는 트래픽 변화에 맞춰 CPU·메모리·스토리지 자원이 자동으로 늘고 줄어드는 오토스케일링 기능을 갖춘 서버리스 기반 클라우드 데이터베이스다. 실제 사용량에 따라 비용을 지불하는 구조로 설계됐다.
기존 가상머신(VM) 기반 데이터베이스 서비스는 트래픽 급증에 대비해 서버를 과도하게 확보해야 하고 사용량과 무관한 고정 비용이 발생하는 한계가 있었다.
네이버클라우드는 이번 서비스에 실시간 사용량 기반의 데이터베이스 백업 최적화 기술과 서버 자원 자동 배분 기술 등 독자 특허 2건을 적용했다. 국내 클라우드 및 데이터 규제를 충족하도록 설계했다.
'Cloud DB Serverless'는 컨테이너 기반 서버리스 아키텍처를 토대로 CPU·메모리·스토리지 자원이 트래픽에 따라 자동으로 늘고 줄어드는 오토스케일링(Auto Scaling) 기능과 사용량 기반 과금 구조를 결합해 기업의 실질적인 비용 절감을 지원한다.
이는 네이버클라우드가 축적해온 서버·네트워크·스토리지·쿠버네티스 기술 역량을 집결해 구현한 결과물로 안정성과 확장성을 동시에 갖춘 데이터베이스 환경을 제공한다.
정승용 네이버클라우드 클라우드DB 플랫폼 리더는 "'Cloud DB Serverless'는 그동안 많은 기업이 겪어온 자원 관리의 번거로움과 비용 낭비를 동시에 해결할 수 있는 최적의 상품"이라며 "사용자가 인프라 운영 부담에서 벗어나 비즈니스에만 온전히 집중할 수 있는 환경을 제공하는 데 집중할 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com