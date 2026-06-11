네이버클라우드, 국방 AI 실전 적용 방안 공개

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옴니모달 AI와 엣지 데이터센터로 전장 상황 통합 분석

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드가 국방 분야에 실제 적용 가능한 인공지능(AI) 전략을 공개했다.

네이버클라우드는 10일 대전컨벤션센터에서 열린 '대한민국 국방산업발전대전'에서 국방 AI 발전 전략 세미나를 개최했다.

네이버클라우드가 국방 분야에 실제 적용 가능한 인공지능(AI) 전략을 공개했다. [사진= 네이버클라우드]

텍스트·음성·영상·지도 등 다양한 데이터를 하나의 작전 상황으로 통합하는 옴니모달 AI 모델과 현장 엔지니어 전진 배치 체계를 국방 AI의 핵심으로 제시했다.

유경범 네이버클라우드 상무는 데이터센터·클라우드 인프라·AI 모델·서비스를 아우르는 풀스택 소버린 AI 역량이 국방에 어떻게 적용되는지 설명했다.

'하이퍼클로바X 옴니모달' 모델은 전장 데이터를 통합된 상황으로 이해하고 환경 변화를 예측해 지휘관이 이해할 수 있는 정보로 변환할 수 있다고 했다.

네이버클라우드는 국방 전용 데이터센터 구축 방안도 제시했다. 육·해·공군과 합참의 데이터를 통합 학습하는 중앙 데이터센터와 통신이 끊긴 상황에서도 대응 가능한 엣지 데이터센터를 연결하는 방식이다.

네이버클라우드는 하이퍼스케일 데이터센터 운영 경험과 폐쇄망 환경에 모듈러 방식으로 클라우드 인프라를 구축한 이력을 바탕으로 중앙부터 전장 엣지까지 일원화된 국방 AI 인프라를 제공할 수 있다고 밝혔다.

현장 엔지니어 전진 배치 조직도 차별점으로 제시됐다. 신속한 프로토타이핑과 검증을 통해 실제 작전 현장에서의 밀착 지원으로 전력 강화에 도움이 될 수 있다는 설명이다.

세미나에서는 온톨로지 기반 지식체계 구축 방안도 논의됐다. 육·해·공군과 해병대에 흩어진 데이터를 온톨로지 기반으로 연결해 의미와 맥락을 이해하는 지식체계로 전환하고 명확한 추론 경로에 기반한 군사 의사결정 지원체계를 구현하는 방안이 제시됐다.

미국의 JADC2(합동 전영역 지휘통제)와 이스라엘의 AI 기반 표적 선정 시스템 등 해외 사례를 통해 국방 AI 전환이 미래 지휘통제 체계의 핵심 경쟁력임을 강조했다.

스타트업 인핸스는 AI 에이전트가 작전명령서·전장 정보·센서 데이터 등에서 핵심 정보를 자동으로 추출하고 작전 교리와 표준 작전 절차를 판단 규칙으로 변환하는 기술을 소개했다. 여러 AI 에이전트가 협업해 작전계획과 작전명령 초안을 10분 이내에 자동으로 작성하는 방안도 선보였다.

origin@newspim.com