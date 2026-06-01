네이버, 국방 AX TF 출범...국방 특화 AI 사업화 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김유원 네이버클라우드 대표가 총괄

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 국방 인공지능(AI) 관련 사업 전담 조직을 신설한다.

1일 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버클라우드는 이날 부로 국방 AX 전담 태스크포스(TF)를 출범시킨다. 네이버가 국방 사업만을 담당하는 AI 조직을 별도로 조직하는 것은 이번이 처음이다.

김유원 네이버클라우드 대표 [사진=네이버클라우드]

해당 조직은 김유원 네이버클라우드 대표가 맡아 이끌 예정으로 AI 모델 개발, 사업 개발, 홍보·마케팅 기능을 결합해 국방 특화 AI 모델 개발과 사업화를 추진한다.

특히 국방 현장에 직접 투입돼 맞춤형 AI 솔루션을 설계·구현하는 FDE(Field Deployment Engineer) 직군을 전면에 배치한다.

이외에도 AI 모델 개발, 사업 개발, 홍보·마케팅 등 관련 부서가 협업하는 형태로 조직을 운영할 방침이다.

이번 국방 AI 전담 조직 신설은 글로벌 AI 기술 경쟁이 안보 영역으로 확대됨에 따라 국방 분야에서도 기술 자립과 데이터 주권을 확보하기 위한 조치로 풀이된다.

네이버클라우드는 자체 파운데이션 모델과 클라우드 인프라, 소버린 AI 역량을 바탕으로 국방 안보 환경에 특화된 AI 솔루션을 제공한다는 방침이다.

origin@newspim.com