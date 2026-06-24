우리FIS, 임직원 참여 소아암 돕기 '사랑의 헌혈 행사' 실시

AI 핵심 요약beta
- 우리FIS는 23일 마포 본사서 사랑의 헌혈행사를 했다
- 2018년부터 매년 헌혈 행사로 누적 1300명 참여했다
- 헌혈증·기부금은 한국백혈병소아암협회에 전달해 소아암 환자 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹의 IT 전문 자회사 우리FIS는 지난 23일 서울 마포구 본사에서 임직원들이 참여하는 '사랑의 헌혈 행사'를 실시했다고 24일 밝혔다.
우리FIS는 혈액 수급 안정과 생명 나눔 문화 확산을 목표로 2018년부터 매년 정기 헌혈 행사를 이어왔으며, 이번 행사까지 누적 약 1300명의 임직원이 참여했다. 자발적인 사전 신청을 통해 진행된 이번 행사는 임직원들이 편리하게 참여할 수 있도록 헌혈버스를 본사에 배치하고 시간을 분산해 원활하게 운영됐다.
헌혈에 참여한 최다정 우리FIS IT공통부 계장은 "나의 작은 실천이 수혈이 필요한 환우들에게 직접적인 도움이 될 것이라는 생각에 기쁜 마음으로 동참했다"고 말했다.
우리FIS는 임직원들이 기부한 헌혈증과 기부금을 한국백혈병소아암협회에 전달하며 소아암 환자를 지원했다. 앞으로도 임직원들이 모은 헌혈증을 필요한 환우들에게 지속적으로 전달해 나갈 예정이다.
이송희 우리FIS 경영지원부 부장은 "매년 이웃을 돕기 위해 꾸준히 팔을 걷어붙이는 임직원들의 진정성이 회사의 큰 자산"이라며 "앞으로도 헌혈을 포함한 지역사회에 도움이 되는 나눔 활동을 지속할 것"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com