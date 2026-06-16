우리금융미래재단, 에너지 취약기구에 4억원 여름청 냉방물품 기부

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임직원, 인근 대상 가정 일일이 방문해 기부 물품 건네

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융미래재단은 폭염에 취약한 서울시 에너지취약가구의 건강한 여름나기를 돕기 위해 지난 15일 서울 중구 중림종합사회복지관에서 여름철 냉방 물품 기부 전달식을 가졌다고 16일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = (왼쪽부터) 장광익 우리금융미래재단 사무국장, 조남범 서울특별시사회복지협의회 회장이 지난 15일 서울시 중구의 한 에너지취약가구를 방문해 폭염 지원물품을 전달하고 있다.[사진=우리금융그룹]2026.06.16 dedanhi@newspim.com

이번 지원은 단순한 물품 후원을 넘어 임직원들이 직접 현장에 나서는 방식으로 진행됐다. 이날 전달식을 마친 재단 임직원들은 사회복지사와 함께 인근 대상 가정을 일일이 방문해 기부 물품을 건네고, 주민들의 거주 환경을 살피며 현장의 목소리에 귀를 기울였다.

이번 활동은 우리금융미래재단이 서울특별시사회복지협의회와 손잡고 전개하는 총 4억원 규모 에너지 지원사업의 일환이다. 재단은 이 중 2억원을 이번 여름철 폭염 대비 물품 지원에 투입해 서울시 내 저소득 에너지취약가구 2527세대를 돕는다.

지원 물품은 각 가정의 상황과 필요를 고려해 △여름이불 △냉감패드 △제습기 △써큘레이터 등으로 구성했다. 재단은 서울특별시사회복지협의회를 통해 각 자치구별 수요를 반영한 물품을 순차적으로 전달할 계획이다.

우리금융미래재단 조혜진 대리는 "폭염은 에너지취약가구의 건강과 일상에 직접적인 부담으로 이어질 수 있는 만큼 선제적인 지원이 중요하다"며 "앞으로도 취약계층이 계절적 위기를 안전하게 이겨낼 수 있도록 현장 중심의 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com