우리금융, 포용금융 청년층·중저신용자 금융 안전망 넓힌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

임종룡 주재 '5월 첨단전략산업금융협의회' 개최

5월 말 'Dream 갈아타기 대출'·'36.5°' 동시 출시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹은 지난 15일 서울 중구 본사에서 임 회장이 주재한 가운데 자회사 CEO 및 지주 부문장 등 19명이 참석한 '5월 첨단전략산업금융협의회'를 개최하고, 포용금융의 주요 성과 및 향후 실행 과제를 분석했다고 18일 밝혔다.

우리금융은 지난해 9월 '미래동반성장 프로젝트'를 통해 생산적 금융과 포용금융을 그룹의 중장기 핵심 전략으로 공식화한 이후 매월 회장 주재 협의회를 통해 추진 현황을 점검하고 있다. 이번 5월 협의회에서는 청년과 중저신용자를 위한 금융지원 확대 방안이 중심 논의됐다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹은 지난 15일 임종룡 회장(뒷줄 오른쪽 세번째) 주재로 '5월 첨단전략산업금융협의회'를 개최했다. 이번 5월 협의회에서는 청년과 중저신용자를 중심으로 한 금융지원 확대 방안이 중점 논의됐다. [사진=우리금융그룹]2026.05.18 dedanhi@newspim.com

우리금융은 청년층이 미래 준비에 어려움이 없도록 생활자금과 자립 기반을 지원하고, 중저신용자에게는 단순한 대출상품 제공을 넘어 사회적 약자를 보호하는 금융 안전망 차원에서 포용금융을 넓힐 계획이다.

우리은행은 서민금융 대표상품인 새희망홀씨대출을 본격적으로 공급하고 있다. 올해 1분기 누적 공급액은 2186억원에 달하며, 지난해에는 7367억원을 공급해 금융감독원장상을 수상한 바 있다.

개인신용대출 연 7% 금리 상한제도 금융비용 경감에 기여하고 있다. 우리은행은 올해 1월 시행 이후의 결과로 4월 말 기준 약 4만명에게 10억원 규모의 이자를 면제했다. 3월에는 소액 특수채권 보유자에 대한 추심활동을 중단하고 322억원 규모의 이자 면제도 실행했다.

청년, 프리랜서, 주부 등 소득증명이 어려운 금융취약계층에게 긴급 생활자금을 지원하는 '우리WON Dream 생활비대출'도 3월 말 출시 이후 약 2000명 고객에게 132억원을 공급했다. 우리금융은 이 상품이 제도권 금융 접근이 어려운 고객에게 긴급한 생활자금 통로가 되도록 하고 있다.

우리금융저축은행은 4월까지 햇살론 등 2219억원의 서민금융 대출을 공급했으며, 사잇돌대출은 1분기 중 저축은행업계 최대 실적을 기록했다. 또한 지난해 금리인하 요구권 수용률은 50.7%에 달해 지주계열 저축은행 중 가장 높은 수치를 보였다.

우리금융은 중저신용자를 위한 중금리대출 공급도 넓히고 있다. 은행, 카드, 캐피탈, 저축은행 등 계열사를 통해 4월까지 중금리대출 5148억원을 공급했으며, 각 계열사 특성에 맞춘 금융지원을 지속적으로 강화할 예정이다.

우리금융은 5월 말 '우리WON Dream 갈아타기 대출'과 포용금융 플랫폼 '36.5°'를 동시에 출시할 예정이다.

'우리WON Dream 갈아타기 대출'은 그룹 카드, 캐피탈, 저축은행 대출 이용 고객이 더 낮은 금리의 은행 대출로 갈아탈 수 있도록 설계된 상품이다. 최고 금리는 연 7%이며, 상환기간은 최대 10년 분할상환 방식으로 이루어질 계획이다.

특히 소득 증명이 어려운 프리랜서 및 주부도 대안신용평가모형을 통해 이용 가능하도록 설계돼, 은행 대출상품에서 소외받기 쉬운 고객층에게 더 많은 선택지를 제공할 것으로 기대된다.

포용금융 플랫폼 '36.5°'는 우리금융 계열사의 포용금융 상품을 통합, 고객이 한 화면에서 적합한 상품을 비교하고 가입할 수 있는 원스톱 서비스를 제공한다.

이러한 상품과 플랫폼의 동시 출시에 따라 우리금융은 포용금융 접근성을 높이고, 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 금융비용 완화 효과를 확대할 계획이다.

우리미소금융재단은 청년 및 소상공인을 대상으로 현장 밀착 지원을 강화하고 있다. 올해 전주, 청주 등 지방 중심으로 지점을 신설하고, 서울 을지로지점은 봉제 및 의류 산업이 밀집한 창신동으로 이전할 예정이다.

특히 창신동 서울지점은 우리은행 유휴부동산을 활용한 현장 밀착형 점포 모델로, 금융 지원이 필요한 고객이 가까이에서 금융 서비스를 받을 수 있도록 하고 있다. 재단은 지점 신설과 이전을 통해 영세 자영업자와 청년층의 금융 접근성을 높이고, 상담 인력을 확충할 방침이다.

미소금융 공급 규모도 점진적으로 확대될 예정이다. 우리금융은 저소득 및 저신용자에게 지원하는 미소금융의 연간 공급 목표를 지난해 60억원에서 향후 3년 내 200억원으로 상향할 계획이다. 이 가운데 청년 지원 비중을 높여 청년미래이음대출 등 중심으로 연간 100억원을 공급하겠다고 밝혔다.

또한 6월에는 청년 영세사업자에게 사업용품과 공과금을 지원하는 '새희망가게' 사업도 시작할 예정이다.

임종룡 회장은 이날 회의에서 "청년은 우리 미래를 이끌어갈 핵심 세대로, 그들이 희망을 잃지 않도록 실질적인 금융지원을 지속해야 한다"고 강조했다. 또한 "중저신용자에 대한 금융 지원은 금융 사각지대를 해소하고 사회적 약자를 보호하는 안전망 차원에서 진행되어야 한다"고 말했다.

임 회장은 "우리WON Dream 생활비대출과 청년미래이음대출 등 상품들이 더 많은 고객에게 사용될 수 있도록 적극 홍보와 안내가 필요하다"며 "더 많은 청년 및 중저신용자들이 개인적으로 혜택을 체감할 수 있도록 각 계열사의 지속적인 관심이 필요하다"고 당부했다.

dedanhi@newspim.com