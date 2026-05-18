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우리금융, 포용금융 청년층·중저신용자 금융 안전망 넓힌다

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  • 우리금융그룹은 15일 청년·중저신용자 지원 확대 협의회를 개최했다
  • 새희망홀씨·중금리대출·우리WON Dream 등으로 포용금융을 강화하고 금융비용을 경감하고 있다
  • 5월 말 갈아타기 대출·포용금융 플랫폼 36.5° 출시와 미소금융·새희망가게 확대 등 현장 밀착 지원을 늘릴 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

임종룡 주재 '5월 첨단전략산업금융협의회' 개최
5월 말 'Dream 갈아타기 대출'·'36.5°' 동시 출시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹은 지난 15일 서울 중구 본사에서 임 회장이 주재한 가운데 자회사 CEO 및 지주 부문장 등 19명이 참석한 '5월 첨단전략산업금융협의회'를 개최하고, 포용금융의 주요 성과 및 향후 실행 과제를 분석했다고 18일 밝혔다.

우리금융은 지난해 9월 '미래동반성장 프로젝트'를 통해 생산적 금융과 포용금융을 그룹의 중장기 핵심 전략으로 공식화한 이후 매월 회장 주재 협의회를 통해 추진 현황을 점검하고 있다. 이번 5월 협의회에서는 청년과 중저신용자를 위한 금융지원 확대 방안이 중심 논의됐다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹은 지난 15일 임종룡 회장(뒷줄 오른쪽 세번째) 주재로 '5월 첨단전략산업금융협의회'를 개최했다. 이번 5월 협의회에서는 청년과 중저신용자를 중심으로 한 금융지원 확대 방안이 중점 논의됐다. [사진=우리금융그룹]2026.05.18 dedanhi@newspim.com

우리금융은 청년층이 미래 준비에 어려움이 없도록 생활자금과 자립 기반을 지원하고, 중저신용자에게는 단순한 대출상품 제공을 넘어 사회적 약자를 보호하는 금융 안전망 차원에서 포용금융을 넓힐 계획이다.

우리은행은 서민금융 대표상품인 새희망홀씨대출을 본격적으로 공급하고 있다. 올해 1분기 누적 공급액은 2186억원에 달하며, 지난해에는 7367억원을 공급해 금융감독원장상을 수상한 바 있다.

개인신용대출 연 7% 금리 상한제도 금융비용 경감에 기여하고 있다. 우리은행은 올해 1월 시행 이후의 결과로 4월 말 기준 약 4만명에게 10억원 규모의 이자를 면제했다. 3월에는 소액 특수채권 보유자에 대한 추심활동을 중단하고 322억원 규모의 이자 면제도 실행했다.

청년, 프리랜서, 주부 등 소득증명이 어려운 금융취약계층에게 긴급 생활자금을 지원하는 '우리WON Dream 생활비대출'도 3월 말 출시 이후 약 2000명 고객에게 132억원을 공급했다. 우리금융은 이 상품이 제도권 금융 접근이 어려운 고객에게 긴급한 생활자금 통로가 되도록 하고 있다.

우리금융저축은행은 4월까지 햇살론 등 2219억원의 서민금융 대출을 공급했으며, 사잇돌대출은 1분기 중 저축은행업계 최대 실적을 기록했다. 또한 지난해 금리인하 요구권 수용률은 50.7%에 달해 지주계열 저축은행 중 가장 높은 수치를 보였다.

우리금융은 중저신용자를 위한 중금리대출 공급도 넓히고 있다. 은행, 카드, 캐피탈, 저축은행 등 계열사를 통해 4월까지 중금리대출 5148억원을 공급했으며, 각 계열사 특성에 맞춘 금융지원을 지속적으로 강화할 예정이다.

우리금융은 5월 말 '우리WON Dream 갈아타기 대출'과 포용금융 플랫폼 '36.5°'를 동시에 출시할 예정이다.

'우리WON Dream 갈아타기 대출'은 그룹 카드, 캐피탈, 저축은행 대출 이용 고객이 더 낮은 금리의 은행 대출로 갈아탈 수 있도록 설계된 상품이다. 최고 금리는 연 7%이며, 상환기간은 최대 10년 분할상환 방식으로 이루어질 계획이다.

특히 소득 증명이 어려운 프리랜서 및 주부도 대안신용평가모형을 통해 이용 가능하도록 설계돼, 은행 대출상품에서 소외받기 쉬운 고객층에게 더 많은 선택지를 제공할 것으로 기대된다.

포용금융 플랫폼 '36.5°'는 우리금융 계열사의 포용금융 상품을 통합, 고객이 한 화면에서 적합한 상품을 비교하고 가입할 수 있는 원스톱 서비스를 제공한다.

이러한 상품과 플랫폼의 동시 출시에 따라 우리금융은 포용금융 접근성을 높이고, 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 금융비용 완화 효과를 확대할 계획이다.

우리미소금융재단은 청년 및 소상공인을 대상으로 현장 밀착 지원을 강화하고 있다. 올해 전주, 청주 등 지방 중심으로 지점을 신설하고, 서울 을지로지점은 봉제 및 의류 산업이 밀집한 창신동으로 이전할 예정이다.

특히 창신동 서울지점은 우리은행 유휴부동산을 활용한 현장 밀착형 점포 모델로, 금융 지원이 필요한 고객이 가까이에서 금융 서비스를 받을 수 있도록 하고 있다. 재단은 지점 신설과 이전을 통해 영세 자영업자와 청년층의 금융 접근성을 높이고, 상담 인력을 확충할 방침이다.

미소금융 공급 규모도 점진적으로 확대될 예정이다. 우리금융은 저소득 및 저신용자에게 지원하는 미소금융의 연간 공급 목표를 지난해 60억원에서 향후 3년 내 200억원으로 상향할 계획이다. 이 가운데 청년 지원 비중을 높여 청년미래이음대출 등 중심으로 연간 100억원을 공급하겠다고 밝혔다.

또한 6월에는 청년 영세사업자에게 사업용품과 공과금을 지원하는 '새희망가게' 사업도 시작할 예정이다.

임종룡 회장은 이날 회의에서 "청년은 우리 미래를 이끌어갈 핵심 세대로, 그들이 희망을 잃지 않도록 실질적인 금융지원을 지속해야 한다"고 강조했다. 또한 "중저신용자에 대한 금융 지원은 금융 사각지대를 해소하고 사회적 약자를 보호하는 안전망 차원에서 진행되어야 한다"고 말했다.

임 회장은 "우리WON Dream 생활비대출과 청년미래이음대출 등 상품들이 더 많은 고객에게 사용될 수 있도록 적극 홍보와 안내가 필요하다"며 "더 많은 청년 및 중저신용자들이 개인적으로 혜택을 체감할 수 있도록 각 계열사의 지속적인 관심이 필요하다"고 당부했다.

dedanhi@newspim.com

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Z폴드8 '300만원 시대' 여나 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 스마트폰 평균 판매가격(ASP)이 올해 1분기 전년 대비 23% 상승한 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 반도체 수요 급증으로 모바일 메모리와 애플리케이션프로세서(AP), 카메라모듈 등 핵심 부품 가격이 급등하면서 제조 원가 부담이 커진 영향이다. 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력이 거세 새 폴더블폰은 300만원 시대에 진입할 것이란 전망이 나온다. 18일 삼성전자 분기보고서에 따르면 올해 1분기 스마트폰 평균 판매가격은 지난해 연간 평균 대비 약 23% 상승했다. 지난해 사업보고서에서 연간 평균 판매가격이 전년 대비 3% 하락했던 것과는 대조적인 흐름이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] 가격 상승 배경으로는 AI 서버용 반도체 수요 급증에 따른 메모리 공급 부족과 첨단 공정 전환에 따른 부품 원가 상승이 꼽힌다. 삼성전자는 디바이스경험(DX)부문 주요 원재료 가격 변동 현황에서 모바일AP 솔루션 가격이 전년 대비 약 12% 상승했고 카메라모듈 가격은 약 15% 올랐다고 밝혔다. 특히 모바일용 메모리 가격은 107% 급등했다. 2배 이상 오른 셈이다. 글로벌 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난 1분기 스마트폰 부품 원가(BOM)에서 메모리가 차지하는 비중은 10~15% 수준에서 30~40%까지 올랐다. 스마트폰에 들어가는 저전력 모바일 D램인 LPDDR4X와 LPDDR5X는 지난 1분기 가격이 전 분기 대비 58~63% 올랐다. 메모리 가격 급등으로 제조 원가 부담이 커지면서 삼성전자는 올해 초 출시한 갤럭시 S26 시리즈 가격을 전작 대비 약 6~16% 인상했다. 여기에 지난달에는 갤럭시 S25 엣지와 갤럭시 Z플립7·폴드7 가격도 9만~19만원 가량 올리며 기존 출시 모델까지 가격 인상에 나섰다. 업계에서는 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력을 피하기 어려울 것으로 보고 있다. 현재 시장에서는 기본형 가격은 전작 수준을 유지하되 512GB·1TB 등 고용량 모델 중심으로 가격이 오를 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 특히 모바일 메모리 가격 상승세가 2분기 들어 더 가팔라질 것으로 예상되면서 폴더블 원가 부담도 커지고 있다. 서울 강남구 삼성 강남 매장을 찾아 새롭게 출시된 '갤럭시 S26' 시리즈 [사진=뉴스핌DB] 시장조사업체 트렌드포스는 올해 2분기 스마트폰용 LPDDR4X 가격이 전분기 대비 70~75%, LPDDR5X는 78~83% 급등할 것으로 전망했다. 1분기 상승 폭 보다 더 가팔라질 것이란 전망이다. AI 기능 강화로 스마트폰 한 대에 들어가는 메모리 용량 자체가 늘어나고 있는 데다 메모리 업체들이 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대에 집중하면서 모바일용 LPDDR 공급까지 빠듯해지고 있다는 분석이다. 전작인 갤럭시 Z폴드7의 경우 지난달 가격 인상으로 1TB 용량 제품이 이미 300만원(312만7300원) 넘어선 바 있고 512GB 제품도 263만원까지 올랐다. 출시를 앞두고 있는 Z폴드8은 512GB 제품이 300만원에 육박할 것이라는 전망이다. 모바일업계에서는 삼성전자가 AI 기능과 고용량 메모리를 앞세운 프리미엄 전략을 강화하면서 수익성 중심의 사업 구조 전환에 속도를 낼 것으로 보고 있다. syu@newspim.com 2026-05-18 14:13
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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