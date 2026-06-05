우리금융미래재단, '2026 우리 히어로 기억 캠페인' 실시

순직·공상 군인, 경찰, 소방 공무원 헌신 기억 의미

5일~30일 우리금융그룹 공식 SNS 채널 진행, 오프라인 캠페인도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단은 6월 호국보훈의 달을 맞아 순직·공상 군인, 경찰, 소방 공무원의 헌신을 기리는 '2026 우리 히어로 기억 캠페인'을 실시한다고 5일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =우리금융그룹 우리금융미래재단은 6월 호국보훈의 달을 맞아 순직·공상 군인, 경찰, 소방 공무원의 헌신을 기리는 '2026 우리 히어로 기억 캠페인'을 실시한다고 5일 발표했다. [사진=우리금융그룹]2026.06.05 dedanhi@newspim.com

이번 캠페인은 국가와 국민을 위해 헌신한 영웅들의 숭고한 희생을 '기억하고, 기록하고, 책임지겠다'는 현충의 의미를 실천하기 위해 마련됐다. 특히 올해는 시민을 구하다 돌아가신 소방관과 그 가족의 사연을 중심으로 구성되며, 국민들이 감사의 마음을 전할 수 있는 온·오프라인 참여 프로그램이 운영된다.

온라인 캠페인은 6월 5일부터 30일까지 우리금융그룹 공식 SNS 채널을 통해 진행된다. 시민들은 제복 영웅에게 전하고 싶은 세리나 감사 편지를 남기면, 이 중 선정된 사연을 바탕으로 AI 영상으로 제작할 예정이다. 완성된 영상은 향후 국군의 날, 경찰의 날, 소방의 날 등 주요 기념일에 맞춰 공개해 영웅들의 헌신을 널리 알릴 계획이다.

오프라인 캠페인은 6월 6일과 7일 이틀 동안 서울 난지한강공원에서 열리는 국가보훈부 주관 '코리아 메모리얼 페스타' 현장에서 진행된다. 우리금융미래재단은 행사장에 특별 부스를 마련하고, 제복 체험, 감사 편지 쓰기, 우리 히어로 포토존 등 다양한 시민 참여 프로그램을 운영하며, 참가자들에게 기념 굿즈를 증정할 예정이다.

우리금융미래재단 최성석 차장은 "이번 캠페인이 우리 사회 영웅들의 숭고한 희생을 되새기는 계기가 되기를 바란다"며 "우리금융은 앞으로도 우리 히어로와 그 가족들이 영예로운 삶을 누릴 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 다하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com