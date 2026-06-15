우리금융그룹, 자립준비 청년 자립 돕는 '금융 교육' 실시

'자립준비청년 WOORI CHANCE 금융교육', 200명 청년 참여

임직원 강연, 보이스피싱 예방·대출 사기 방지 및 신용관리 주제

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단은 지난 13일 서울 중구 본사에서 계열사 직원들이 직접 강연에 나서는 '자립준비청년 WOORI CHANCE 금융교육'을 실시한다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단은 지난 13일 서울 중구 본사에서 계열사 직원들이 직접 강연에 나서는 '자립준비청년 WOORI CHANCE 금융교육'을 실시한다고 발표했다. [사진=우리금융그룹]2026.06.15 dedanhi@newspim.com

이 프로그램은 아동양육시설 등에서 보호를 받다가 만 22~29세가 된 자립준비청년들의 경제적 역량을 높이는 포용금융 실천의 일환이며, 이번에는 총 200명의 청년이 6·7기 교육에 참여할 예정이다.

핵심 금융교육은 대면 특강과 온라인 교육을 결합 체계적으로 진행된다. 13일에 열린 특강에서는 우리은행과 우리금융캐피탈 임직원들이 재능기부 강연자로 나섰다. 이들은 보이스피싱 예방, 대출사기 방지 및 신용관리 등 사회초년생을 위한 필수 금융 지식을 전달했다.

청년들은 6개월 간 총 12회에 걸쳐 온라인 1대1 맞춤형 금융교육을 받으며, 경제적 자립을 위한 기초 체력을 쌓는다. 특히, 올해부터는 교육을 마친 선배 수료생이 후배들의 멘토가 되는 서포터즈 제도를 새롭게 도입해 청년들 간의 지식 나눔 구조를 강화했다.

홀로서기를 위한 저축지원금 혜택도 제공된다. 교육 기간 동안 청년이 150만 원 이상 저축하면 재단이 동일한 금액인 150만 원을 지원한다. 이렇게 함으로써 사회 진출 초기에 필요한 300만 원의 목돈을 획득해보는 경험을 통해 건강한 금융 습관을 기르도록 돕는 것이 목적이다.

우리금융미래재단 관계자는 "이번 교육은 자립준비청년들이 보이스피싱 같은 금융범죄에 대한 예방을 통해 안정적으로 홀로서기를 할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다"며, "앞으로도 청년들이 건강한 금융습관을 통해 경제적 자립을 이룰 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

한편, 2023년 시작된 이 교육 사업은 현재까지 350명의 수료생을 배출하며 청년들의 경제적 기반 조성을 지원해왔다. 또한 재단은 보호아동과 자립준비청년을 위해 돌잔치, 꿈 응원 상자, 청소년 진로 및 교육 지원, 자립키트 등의 맞춤형 지원 사업을 운영하며 매년 약 5600명의 청년들의 성장을 도와주고 있다.

dedanhi@newspim.com