우리금융미래재단, 3년간 30억 지원해 군 장병·가족 복지 증진

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순직 장병 가족과 공상 장병 지원, 통합 지원 체계 구축

트라우마 치료비, 필수 생계·의료·교육비 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단은 19일 서울 용산구 국방부 청사에서 군 장병 및 가족의 복지 증진을 위한 '우리 히어로' 프로그램 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단은 19일 서울 용산구 국방부 청사에서 군 장병 및 가족의 복지 증진을 위한 '우리 히어로' 프로그램 업무협약을 체결했다고 밝혔다. [사진=우리금융그룹]2026.06.19 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 우리금융미래재단이 2022년부터 추진해 온 사회공헌사업인 '우리 히어로' 프로그램을 국방부와의 공식 협약 체계로 확대하기 위해 마련됐다.

특히, 우리금융은 이번 협약을 통해 향후 3년간 총 30억원을 지원해 영웅 예우와 복지 증진에 힘쓰기로 했다. 기존에는 2022년부터 2025년까지 누적 1500여 명을 지원해 온 바 있으며, 올해부터는 연간 약 600명으로 혜택 대상을 대폭 확대할 예정이다.

지원 대상은 △순직 장병 가족과 △공상 등으로 생계가 어려운 장병 등이다. 우리금융은 이들의 생활 안정과 회복을 돕기 위한 통합 지원체계를 구축한다. 우선적으로 공상 장병과 그 가족에게 트라우마 치료비를 지원하며, 순직 장병 가족 및 공상으로 생계에 어려움을 겪는 장병에게는 필수적인 생계·의료·교육비를 제공하기로 했다.

세심한 교육 지원을 위해 호국장학재단과 협력해 공상 및 한부모 장병, 장애가족을 부양하는 장병의 대학생 자녀에게 장학금을 지급할 방침이다. 순직 장병 자녀에게는 성장단계에 따라 초등학생 책가방, 중학생 스마트기기, 대학생 정장 등 다양한 지원 물품이 준비된다.

임종룡 우리금융 회장은 "호국보훈의 달인 6월을 맞아 국가를 위해 헌신한 군 장병 및 가족들과 함께할 수 있어 기쁘다"며 "우리 히어로 프로그램이 장병들이 임무수행에 집중할 수 있는 든든한 울타리가 되도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

dedanhi@newspim.com