우리금융 ABL생명, 6월 환경의 달 맞아 환경개선 봉사활동 실시

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 계열 ABL생명은 6월 환경의 달을 기념해 지난 18일 서울 은평구 소재 아동양육시설인 '꿈나무마을 파란꿈터'에서 내외 환경정비 봉사활동을 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 시설 환경개선 활동에는 ABL생명 임직원 20여명이 자발적으로 참여해 화단 수목 및 꽃 모종 식재, 시설 내 조형물 도색 등을 실시했다. 이어진 오후 일정에서는 시설 내부 창틀 청소와 실내 환경 정화 작업을 수행하며 보육 아동들의 생활 공간 개선을 지원했다.

우리금융그룹 계열 ABL생명 임직원들이 지난 18일 서울 은평구 아동양육시설 '꿈나무마을 파란꿈터'를 찾아 화단 수목 식재 등 환경정비 봉사활동을 펼치고 있다. [사진=ABL생명]

현장 활동에 참여한 ABL생명 직원은 "아이들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 자라는 데 보탬이 되기를 바란다"며 "지속적인 사내 사회공헌 활동 참여를 통해 이웃 나눔을 이어갈 것"이라고 소감을 전했다.

한편 ABL생명은 사내 기부 및 나눔 문화의 확산을 위해 매월 셋째 주 목요일을 '나눔의 날'로 지정하고 취약계층 어린이 보육시설 지원을 비롯한 봉사활동을 이어오고 있다. 이와 함께 임직원과 설계사(FC)들이 모금한 금액과 동일한 액수를 회사가 매칭해 기부하는 '메이크 어 도네이션' 프로그램을 통해 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.

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