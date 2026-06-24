현대차그룹, 정주영 서거 25주기 추모 음악회 CNN 방영

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 2월 25일 추모 음악회를 열었고, 이 실황이 27일 CNN '쇼타임'에서 방영된다.
- 음악회에는 김선욱·선우예권·조성진·임윤찬이 참여해 네 대 피아노 협연 등으로 '이어지는 울림'을 표현했다.
- 방송은 공연뿐 아니라 리허설, 무대 뒤 장인들의 노력과 스타인웨이 제작·이종열 조율 과정을 집중 조명한다.
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무대 뒤 장인들의 노력까지 담아
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차그룹이 지난 2월 개최한 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림'이 CNN을 통해 전 세계에 소개된다. 오는 27일 오후 4시 30분 CNN 인터내셔널 채널에서 방영될 예정이다.
CNN 프로그램 '쇼타임'은 세계 주요 이벤트의 비하인드 스토리를 조명하는 시리즈다. 이번 에피소드는 2월 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 추모 음악회의 공연뿐 아니라 리허설, 준비 과정, 무대 뒤 스태프와 장인들의 노력까지 담았다.
음악회는 '이어지는 울림'을 주제로 세계적인 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬이 참여했다. 한 대의 피아노를 나누는 듀오 연주, 두 대의 피아노 협연, 네 대의 피아노가 함께하는 연주로 구성돼 개별 아티스트의 개성이 하나의 조화로운 울림으로 확장되는 과정을 표현했다.
프로그램은 김선욱·조성진의 슈베르트 '네 손을 위한 환상곡 f단조, D.940'으로 시작해 선우예권·임윤찬의 라흐마니노프 '두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번, Op.17'로 이어졌으며, 네 명의 연주자가 바그너 '탄호이저 서곡'과 리스트 '헥사메론'을 네 대의 피아노 편성으로 마무리했다.
방송은 리허설 현장에서 네 명의 아티스트가 서로의 해석을 조율하고 각자의 개성을 하나의 음악적 흐름으로 엮어가는 과정을 담았다. 무대 뒤 장인들의 역할도 중점적으로 조명한다. 미국 뉴욕 퀸즈 아스토리아의 스타인웨이 공장에서 1년에 걸쳐 1만2000개 이상의 부품을 조립해 그랜드 피아노를 완성하는 과정과 한국 최초의 조율 명장 이종열 조율사가 네 대의 피아노가 완벽한 하모니를 낼 수 있도록 조율하는 모습을 소개한다.
y2kid@newspim.com