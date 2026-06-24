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다섯 번째 '오세훈표 서울시' 시동…'G3 도시' 도시경쟁력담당관 신설

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  • 서울시가 7월 1일 오세훈 민선9기 출범 앞두고
  • G3 도시 도약 위해 도시경쟁력담당관 신설했다
  • 주택·청년·K컬처·AI·돌봄·안전 조직 강화해

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전략주택공급과, 모아주택과로 명칭 변경
복지실에 어르신 및 중장년 지원과 추가
주택실에 청년주거 전담 '청년주거과' 신설

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 오는 7월 1일 오세훈 서울시장의 민선 9기 출범을 앞두고 핵심 공약 중 하나인 'G3 도시' 서울을 만들기 위해 도시경쟁력담당관을 신설한다.

24일 서울시는 조직보강 내용을 골자로 하는 '서울특별시 행정기구 및 정원 규칙' 개정을 통해 25일~29일 입법예고를 거쳐 내달 20일 자로 시행할 계획이라고 밝혔다. 조례개정이 필요한 실·국 단위 조직 개편은 시의회와 긴밀히 협력해 추진할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 오세훈 서울시장이 23일 오후 서울 광화문광장 감사의정원 일대에서 열린 '6.25 전쟁 제76주년 기념식'에서 기념사를 하고 있다. 2026.06.23 kunjoo@newspim.com

민선 9기 조직보강은 오 시장이 그간 강조했던 '삶의 질 특별시 서울'을 실현하고 G3 도시로 거듭나기 위해 단행됐다. 주요 내용은 ▲핵심 사업 추진기반 마련 ▲약자와의 동행 강화 ▲청년 성장·자립 지원 ▲시민 안전 강화 등이다.

오 시장의 주요 공약이었던 주택공급과 청년 성장지원, 글로벌 문화·관광 육성 등 민선9기 핵심 사업에 조직과 인력을 집중 보강한다. 도시 인프라 안전·초고령사회 대응 등 시급한 현안에도 선제적으로 대응해 실행력을 확보한다.

특히 기획조정실 정책기획관 산하에 도시경쟁력담당관을 신설한다. 'G3 도시'도약을 위한 도시경쟁력 강화 계획을 수립하고, 시정 핵심공약 및 글로벌 도시경쟁력 지수 관리에 전념할 계획이다.

발 빠른 주택공급과 주거 취약계층까지 아우르는 주거 사다리 복원을 위해 주택실 조직을 재편한다. 앞으로 4년간 주택정책과를 중심으로 오 시장의 핵심 공약인 '2031년까지 31만호 착공'을 위해 공공·민간 주도의 주택공급을 총괄할 방침이다.

'전략주택공급과'는 '모아주택과'로 바뀐다. 저층주거지 주택공급을 활성화하는 것을 최대 목표로 삼는다. 주거 취약계층 지원을 전담하는 '주거복지과'를 신설해 주거지원 창구를 일원화한다.

경제실 산하 창조산업과는 'K컬처전략과'로 재편된다. 기존 영상·미디어 공연 사업에 더해 K-POP 기반 신규사업, 서울아레나 운영, 대중음악 지원시설 조성 등을 추진할 방침이다. 첨단산업과는 'AI전략산업과'로 명칭이 바뀐다.

복지실도 변화가 생긴다. 어르신복지과는 '고령사회대응과'로, 돌봄복지과는 '통합돌봄과'로 명칭이 바뀐다. 또 취약어르신 지원을 전담하는 '어르신지원과'를 새로 만든다. 이 곳에서는 취약어르신의 생계·요양·보호 등을 지원하는 복지사업을 추진하게 된다.

어르신·청년에 비해 상대적으로 지원이 미흡했던 중장년에 대한 지원을 위해 평생교육국에 '중장년지원과'도 만든다.

청년 정책을 복지에서 '성장' 중심으로 전환하고 일자리·청년 주거 전담조직도 신설했다. 미래청년기획관에 '청년성장지원반(4·5급)'을 새로 만들고, 주택실에도 '청년주거과'를 신설했다.

생활 속 시민 안전을 챙기기 위해 안전관리 전담 기능도 강화한다.

재난안전실의 '안전감찰' 기능을 강화하고, 도시기반시설본부의 '안전관리과'를 본부장 직속 '안전·품질관리담당관'으로 재편한다. 보행·도로교통 안전을 통합 관리하기 위해 교통실에 '생활교통안전과'를 세워 교통약자 보호구역·교통사고 다발 지점 개선 등 일상 교통안전을 담당한다.

오세훈 서울시장은 "민선9기는 지난 임기 시작된 변화를 압도적 완성으로 이어가는 시기로, 시민과 약속한 핵심 사업을 반드시 결실로 만들어야 한다"며 "주택공급과 청년 성장 지원 등 핵심 사업은 속도감 있게, 도시 인프라 안전과 통합돌봄 등 시급한 현안은 빈틈없이 챙길 수 있도록 민선9기 시정을 든든하게 뒷받침하는 조직을 만들겠다"고 말했다.

한편 오 시장은 지난 2022년 민선 8기 출범 당시에도 조직개편안을 발표한 바 있다. 당시 오 시장은 시장 직속 정규조직인 '약자와의동행추진단'을 신설하고, 행정2부시장 직속 미래공간기획관과 디자인정책관을 신설했다. 

100wins@newspim.com

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심우정 前검찰총장, 종합특검 첫 출석 [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장이 종합특검 조사를 받는 것은 이번이 처음이다. 심 전 총장은 이날 오전 9시38분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 '계엄사령부(계엄사) 합수부에 검사 파견을 지시했느냐', '법원이 검찰의 내란 가담 정황이 있다고 판단했는데 입장이 있느냐', '계엄 당일 박성재 전 법무부 장관과 어떤 통화를 했느냐'는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았다. [과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 계엄 합동수사본부(합수부)에 검사 파견을 검토했다는 의혹을 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다. 심 전 총장은 윤석열 전 대통령 구속취소 결정에 즉시항고를 제기하지 않은 이유 등에 대해서도 묵묵부답한 채 이동했다. 심 전 총장은 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 박 전 장관의 지시로 계엄사 합수부에 검사 등 인력 파견을 검토한 혐의를 받는다. 박 전 장관은 계엄 선포 직후 법무부로 돌아와 간부회의를 소집해 '합수부 검사 파견 검토'를 지시했고, 이후 심 전 총장과 세 차례 통화한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 지난 22일 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하면서, 박 전 장관이 계엄 선포 직후 심 전 총장에게 전화해 인력 파견 요청을 지시했고 심 전 총장이 소관 부서에 이를 이행하도록 했다고 판단했다. 검찰청법상 검사 파견 시 장관이 총장 의견을 들어야 하는 만큼, 박 전 장관이 심 전 총장에게 협조를 구할 필요가 있었다는 취지다. 심 전 총장은 또 윤 전 대통령의 구속취소 결정 이후 즉시항고를 제기하지 않은 혐의도 받는다. 아울러 김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작·디올백 수수 의혹 사건 수사를 무마하는 데 관여했다는 혐의도 있다. 종합특검은 이날 심 전 총장을 상대로 그가 계엄 이후 검사 파견을 지시했는지 여부, 총장 시절 직권을 남용했는지 여부 등을 구체적으로 조사할 방침이다. [과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 내란 가담 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 24일 오전 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 ryuchan0925@newspim.com yek105@newspim.com 2026-06-24 09:55
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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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