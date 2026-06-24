다섯 번째 '오세훈표 서울시' 시동…'G3 도시' 도시경쟁력담당관 신설

전략주택공급과, 모아주택과로 명칭 변경

복지실에 어르신 및 중장년 지원과 추가

주택실에 청년주거 전담 '청년주거과' 신설

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 오는 7월 1일 오세훈 서울시장의 민선 9기 출범을 앞두고 핵심 공약 중 하나인 'G3 도시' 서울을 만들기 위해 도시경쟁력담당관을 신설한다.

24일 서울시는 조직보강 내용을 골자로 하는 '서울특별시 행정기구 및 정원 규칙' 개정을 통해 25일~29일 입법예고를 거쳐 내달 20일 자로 시행할 계획이라고 밝혔다. 조례개정이 필요한 실·국 단위 조직 개편은 시의회와 긴밀히 협력해 추진할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 오세훈 서울시장이 23일 오후 서울 광화문광장 감사의정원 일대에서 열린 '6.25 전쟁 제76주년 기념식'에서 기념사를 하고 있다. 2026.06.23 kunjoo@newspim.com

민선 9기 조직보강은 오 시장이 그간 강조했던 '삶의 질 특별시 서울'을 실현하고 G3 도시로 거듭나기 위해 단행됐다. 주요 내용은 ▲핵심 사업 추진기반 마련 ▲약자와의 동행 강화 ▲청년 성장·자립 지원 ▲시민 안전 강화 등이다.

오 시장의 주요 공약이었던 주택공급과 청년 성장지원, 글로벌 문화·관광 육성 등 민선9기 핵심 사업에 조직과 인력을 집중 보강한다. 도시 인프라 안전·초고령사회 대응 등 시급한 현안에도 선제적으로 대응해 실행력을 확보한다.

특히 기획조정실 정책기획관 산하에 도시경쟁력담당관을 신설한다. 'G3 도시'도약을 위한 도시경쟁력 강화 계획을 수립하고, 시정 핵심공약 및 글로벌 도시경쟁력 지수 관리에 전념할 계획이다.

발 빠른 주택공급과 주거 취약계층까지 아우르는 주거 사다리 복원을 위해 주택실 조직을 재편한다. 앞으로 4년간 주택정책과를 중심으로 오 시장의 핵심 공약인 '2031년까지 31만호 착공'을 위해 공공·민간 주도의 주택공급을 총괄할 방침이다.

'전략주택공급과'는 '모아주택과'로 바뀐다. 저층주거지 주택공급을 활성화하는 것을 최대 목표로 삼는다. 주거 취약계층 지원을 전담하는 '주거복지과'를 신설해 주거지원 창구를 일원화한다.

경제실 산하 창조산업과는 'K컬처전략과'로 재편된다. 기존 영상·미디어 공연 사업에 더해 K-POP 기반 신규사업, 서울아레나 운영, 대중음악 지원시설 조성 등을 추진할 방침이다. 첨단산업과는 'AI전략산업과'로 명칭이 바뀐다.

복지실도 변화가 생긴다. 어르신복지과는 '고령사회대응과'로, 돌봄복지과는 '통합돌봄과'로 명칭이 바뀐다. 또 취약어르신 지원을 전담하는 '어르신지원과'를 새로 만든다. 이 곳에서는 취약어르신의 생계·요양·보호 등을 지원하는 복지사업을 추진하게 된다.

어르신·청년에 비해 상대적으로 지원이 미흡했던 중장년에 대한 지원을 위해 평생교육국에 '중장년지원과'도 만든다.

청년 정책을 복지에서 '성장' 중심으로 전환하고 일자리·청년 주거 전담조직도 신설했다. 미래청년기획관에 '청년성장지원반(4·5급)'을 새로 만들고, 주택실에도 '청년주거과'를 신설했다.

생활 속 시민 안전을 챙기기 위해 안전관리 전담 기능도 강화한다.



재난안전실의 '안전감찰' 기능을 강화하고, 도시기반시설본부의 '안전관리과'를 본부장 직속 '안전·품질관리담당관'으로 재편한다. 보행·도로교통 안전을 통합 관리하기 위해 교통실에 '생활교통안전과'를 세워 교통약자 보호구역·교통사고 다발 지점 개선 등 일상 교통안전을 담당한다.



오세훈 서울시장은 "민선9기는 지난 임기 시작된 변화를 압도적 완성으로 이어가는 시기로, 시민과 약속한 핵심 사업을 반드시 결실로 만들어야 한다"며 "주택공급과 청년 성장 지원 등 핵심 사업은 속도감 있게, 도시 인프라 안전과 통합돌봄 등 시급한 현안은 빈틈없이 챙길 수 있도록 민선9기 시정을 든든하게 뒷받침하는 조직을 만들겠다"고 말했다.

한편 오 시장은 지난 2022년 민선 8기 출범 당시에도 조직개편안을 발표한 바 있다. 당시 오 시장은 시장 직속 정규조직인 '약자와의동행추진단'을 신설하고, 행정2부시장 직속 미래공간기획관과 디자인정책관을 신설했다.

100wins@newspim.com