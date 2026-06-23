서울시, 배달전용상품권 109억원 추가 발행

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 여름 휴가철을 맞아 '서울배달+땡겨요' 전용 배달상품권 109억원을 추가 발행한다.

서울시는 내달 1일 오전 10시에 15개 자치구에서 109억원 규모의 배달전용상품권을 15% 할인된 가격으로 판매한다고 23일 밝혔다.

[사진=서울시]

해당 자치구는 ▲용산 ▲은평 ▲영등포 ▲성동 ▲서대문 ▲동작 ▲광진 ▲마포 ▲관악 ▲동대문 ▲양천 ▲서초 ▲성북 ▲구로 ▲강동이다.

배달전용상품권은 서울시 공공배달앱 '서울배달+땡겨요'에서 사용할 수 있다. 1인당 월 20만원까지 구매 가능하며, 보유 한도는 100만원이다. 유효 기간은 구매일로부터 1년이다.

단, 자치구 배달전용상품권은 발행 자치구 내 가맹점에서만 사용 가능하다. 예를 들어 '광진구 배달전용상품권'은 광진구 내 가맹점에서만 사용해야 한다.

상품권 구매 시 제공되는 15% 선할인 혜택에 더해 결제금액의 5%를 공공배달앱에서 사용할 수 있는 상품권으로 돌려받는 '페이백 이벤트'와 배달전용상품권으로 2만5000원 이상 주문 시 사용할 수 있는 '2000원 할인쿠폰'을 적용하면 최대 28%에 달하는 할인 혜택을 누릴 수 있다.

배달전용상품권으로 2만5000원 상당의 음식 주문 시 상품권 선할인 15%(3750원), 결제금액의 5% 페이백(1250원), 2천 원 할인쿠폰을 더해 총 7000원(28%) 할인 효과를 받을 수 있다.

이해선 서울시 민생노동국장은 "이번 배달전용상품권 발행을 통해 시민들은 생활비 부담을 덜고, 소상공인은 배달 수수료 경감과 매출 확대 효과를 체감할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민과 소상공인이 함께 혜택을 누릴 수 있도록 공공배달서비스 활성화와 실질적인 지원 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com