서울시, 정비사업 '전자투표·온라인 총회' 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 21일 정비사업 전 과정을 디지털화하겠다고 밝혔다
- 3년 내 착공 가능 핵심사업장에 전자총회 보조금을 최대 100% 지원한다
- 전자서명동의·전자투표 확대해 사업기간 단축과 주택공급 속도 제고를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 정비사업 동의서 수집부터 총회 의결까지 모든 과정을 디지털로 전환한다. 이를 통해 사업 기간을 대폭 축소할 계획이다.
서울시는 '2026 정비사업 전자투표·온라인총회 활성화 사업'에 참여할 조합을 모집한다고 21일 밝혔다. 모집은 오는 22일부터다.
올해 서울시는 재개발·재건축 조합의 전자투표·온라인총회 비용 지원을 전면 확대하고, 사업 초기 단계에서 동의서를 전자방식으로 걷는 '전자서명동의 지원사업'을 새로 실시한다. 주민 편의는 높이고 조합의 사업 기간과 비용 부담은 줄이는 것을 목표로 한다.
올해부터 3년 내 착공이 가능한 핵심사업장 중심으로 지원을 확대할 방침이다. 서울시가 선정한 '핵심공급 전략사업' 85곳 중 조합 70곳과 시·구 공정촉진회의를 통해 2026~2028년 사이 착공이 가능한 곳으로 관리 중인 조합에는 전자총회 보조금을 전액 지원한다. 이외 조합은 기본 50%를 지원하고, 지원비율 상향 기준을 충족하면 최대 100%까지 늘려 지원한다.
지원 대상은 신속통합기획 재개발·재건축, 공공재개발·재건축 추진 지역이다. 자치구로부터 추천받은 대상지 중 총 8개 구역을 선착순으로 선정한다.
추진주체는 별도의 신청 절차를 거치지 않는다. 자치구가 추진주체의 참여 의사를 확인한 후 선정기준을 모두 충족하는 대상지에 한해 서울시에 추천하게 된다.
최진석 서울시 주택실장은 "올해 전자서명동의와 전자투표·온라인총회 지원을 확대하겠다"며 "전자방식으로 동의서 확보부터 총회 의결까지 소요되는 기간을 단축하고, 3년 내 착공 가능 조합을 중심으로 사업 추진 속도를 높여 안정적인 주택 공급을 추진해 나가겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com