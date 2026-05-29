은평구 갈현1구역 재개발, 공급주택 4140→4467가구로 늘어…층수도 상향

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 은평구 갈현동의 4467가구 매머드급 단지 조성이 초읽기에 들어갔다.

29일 서울시에 따르면 지난 28일 열린 제10차 정비사업 통합심의위원회에서 이같은 내용을 담은 갈현동 300번지 일대 '갈현제1주택재개발 정비사업'을 위한 정비계획변경·건축·경관·교통 분야 변경 심의안을 수정가결·조건부의결했다.

갈현1구역 재개발 조감도 [자료=서울시]

대상지는 은평구 갈현동 300번지 일대로 서울지하철 3·6호선 및 수도권광역급행철도(GTX)-A 연신내역과 인접해 초광역 교통 요충지로 급부상한 지역이다. 사업규모는 지하 6층, 지상 25층 높이 공동주택 총 4467가구 규모의 초대형 단지로 근린생활시설과 복합 커뮤니티 등이 함께 건립되는 명실상부한 은평구 최대 규모의 주거 중심 거점이 될 전망이다.

갈현1구역은 2025년 12월 착공했으나 그동안 사업 추진이 다소 지지부진하다는 우려와 지적을 받아왔다. 그러나 이번에 서울시 '정비사업 통합심의'를 통과하며 현장의 건축 공사와 행정 절차가 공백 없이 맞물리게 돼 사업 속도에 가속도가 붙게 됐다.



이번 심의를 통해 기존 234%였던 용적률을 249%로 약 16% 상향 조정 받았으며 당초 계획된 4140가구에서 327가구가 증가한 총 4467가구의 매머드급 대단지로 재탄생한다. 또한 최고 층수 역시 상향돼 단지의 가치와 개방감을 동시에 끌어올렸다.



아울러 앵봉산으로 연결되는 녹지축을 계획해 지역 사회와 유기적으로 소통하는 자연친화적 환경을 조성한다. 주거의 쾌적성과 조망권을 극대화하고 향과 일조를 고려한 최적의 주동 배치를 적용해 앵봉산의 부드러운 능선과 조화를 이루는 독창적인 외관 디자인으로 은평구의 감각적인 건축경관을 연출한다.

이번 통합심의에서는 대단지인 점을 감안해 보행동선의 편의성을 강화할 것을 주문했다.

서울시 관계자는 "갈현1구역은 그동안 대단지 특성상 사업 진행이 더뎠으나 이번 통합심의 통과를 기점으로 정체됐던 속도가 완전히 가속화될 것"이라며 "은평구 최대 초대형 단지에 걸맞게 주민들이 체감할 수 있는 신속한 명품 주거단지 조성을 적극 지원할 예정"이라고 말했다.

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