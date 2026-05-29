미아사거리역 인접 강북5구역, 서울시 심의 통과…49층-680가구 건립

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옛 미아뉴타운 강북5구역, 서울시 통합심의 통과

연도형 상가 배치로 미아사거리역 일대 가로 활성화 기대

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 강북구 서울지하철 4호선 미아사거리역 인근 옛 미아뉴타운 '강북5구역'이 공동주택 680가구와 함께 연도형 상가가 포진한 주상복합단지로 거듭날 전망이다.

29일 서울시에 따르면 지난 28일 개최된 '제10차 정비사업 통합심의위원회'에서는 이같은 내용을 담은 강북구 미아동 61-79번지 일대 '강북5 재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업'에 대한 통합심의안을 조건부 의결했다.

이번 심의는 건축, 경관, 교통, 교육, 환경, 소방, 재해 등 7개 분야를 한 번에 심의하는 '통합심의'로 진행돼 통상 2~3년 이상 소요되던 정비사업 절차를 획기적으로 단축한 것이다.

강북5구역 재정비촉진사업 조감도 [자료=서울시]

대상지는 미아사거리역 지하철 역사에 인접하고 대형백화점 및 쇼핑물, 전통시장이 가까이에 있어 생활 인프라가 우수한 지역이다. 하지만 노후 건축물이 밀집해 있고 도로 등 기반시설이 열악해 소방차 진입이 어려워지는 등 화재 및 재해 위험이 상존하고 있어 주거환경 정비가 시급한 곳이다.

당초 낮은 사업성 등으로 인해 오랜 기간 개발이 정체돼 있었으나 지난 2022년 서울시 '공공재개발 사전기획'을 통해 활로를 찾았으며 이번 통합심의 통과로 본격적인 실행 단계에 접어들게 됐다.

이번 심의에 따라 강북5구역은 지하7~지상49층 3개동 규모로 총 680가구(임대 294가구 포함) 공동주택이 조성되며 판매시설 등도 함께 들어선다. 해당 지역의 초역세권 입지 특성을 극대화하고 단절됐던 주변 지역과의 동선을 유기적으로 연결하는 데 초점을 맞췄다.

저층부에는 가로(길거리)를 따라 늘어선 연도형 상가를 배치해 미아사거리역 상권의 활력을 단지 안으로 자연스럽게 끌어들이고 도시 미관도 세련되게 정비한다. 아울러 그동안 보행자 통행을 침해한 도봉로변 미아사거리역 6번 출입구를 강북5구역 대지 내로 이전해 인근 주민들도 미아사거리역을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 개선한다.

통합심의에서는 지하철 연결통로 계획에 따른 보행 피난안전을 강화할 것을 주문했다.

donglee@newspim.com