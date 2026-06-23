서울시, 감사의 정원 첫 공식 행사…6·25전쟁 제76주년 기념식 개최

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 23일 오후 7시 광화문광장 감사의 정원에서 '6·25전쟁 제76주년 서울시 기념식'을 개최했다.

이번 기념식은 감사의 정원에서 열린 첫 공식행사다. 기념식에는 오세훈 서울시장과 보훈단체, 청년 등 500여명이 참석했다.

[사진=서울시]

감사의 정원은 한국을 포함한 6·25전쟁 참전 23개국에 대한 헌신을 기리는 의미로 지상부 조형물 '감사의 빛 23'과 대한민국이 수원국에서 공여국으로 도약한 성장 과정과 달라진 한국의 국제적 위상을 확인할 수 있는 지하의 미디어 체험 공간 '프리덤 홀'로 구성됐다. 프리덤 홀의 경우 감사의 정원이 문을 연 지난달 13일부터 6월21일까지 40일간 누적 6만2000명이 방문하기도 했다.

이날 기념식에는 군악대 성악 중창을 시작으로 국민의례를 포함한 자유와 평화를 지켜낸 참전용사의 희생을 기리는 짧은 창작 공연 등 호국보훈의 의미를 되새기는 시간으로 구성됐다.

기념식 마지막에는 23개 참전국 국기를 게양하고 '감사의 빛 23' 조형물에 빛을 쏘아 올려 자유와 평화의 가치를 미래세대에 계승한다는 의미를 담은 세레모니를 선보였다.

아울러 기념식 무대 또한 참전국의 언어로 '감사합니다', '영웅들의 헌신을 기억합니다'라고 적힌 조형물을 설치해 참전국과 참전용사에 대해 감사의 의미를 충분히 전달했다.

서울시는 단순한 추모를 넘어 자유와 평화의 가치를 미래세대로 이어가는 공간이라는 것을 인식시키는데 큰 역할을 했을 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.

오세훈 서울시장은 "감사의 정원이 문을 연 이후, 처음으로 열리는 공식 행사를 뜻깊은 6·25전쟁 기념식으로 시작하게 되어 감회가 새롭다"며 "참전용사와 보훈 가족이 있었기에 오늘의 대한민국이 있고, 오늘의 서울시가 존재할 수 있었다. 서울시는 앞으로도 영웅을 끝까지 기억하고 최고의 예우로 보답하는 품격있는 도시가 되겠다"고 말했다.

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