티움바이오 김훈택 대표, 3억원 규모 주식 매수

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메리골릭스·토스포서팁 사업화 추진





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 티움바이오는 김훈택 대표이사가 회사 주식 총 7만214주를 장내 매수했다고 24일 밝혔다. 매수는 지난 18일부터 22일까지 3영업일간 이뤄졌으며, 매수 규모는 약 3억원이다.

회사 측은 이번 장내 매수가 핵심 파이프라인의 성장성과 회사 가치에 대한 김 대표의 판단에 따라 진행됐다고 설명했다. 티움바이오는 임상 개발 진전과 글로벌 사업화 논의가 이어지고 있는 만큼 향후 파이프라인 가치가 재평가될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

티움바이오는 현재 메리골릭스(TU2670)와 토스포서팁(TU2218)을 중심으로 핵심 임상 파이프라인 개발과 글로벌 사업화를 추진하고 있다. 메리골릭스는 자궁내막증과 자궁근종 치료를 목표로 개발 중인 경구용 성선자극호르몬 방출호르몬 길항제(GnRH antagonist)다.

[로고=티움바이오]

토스포서팁은 면역항암제 병용요법을 중심으로 개발 중인 이중저해제다. 형질전환성장인자 베타(TGF-β)와 혈관내피성장인자 수용체 2(VEGFR2)를 동시에 억제하는 기전이다.

회사는 메리골릭스와 토스포서팁에 대해 임상 데이터를 발표하며 치료제 개발 가능성을 확인하고 있다고 설명했다. 최근에는 글로벌 제약·바이오 기업들과 주요 파이프라인 협력 논의를 진행하고 있으며, 기술이전과 공동개발 등 사업화 방안을 검토하고 있다.

티움바이오 관계자는 "대표이사의 주식 매수는 주주 가치 제고를 위한 의지 표명"이라며 "임상 개발 성과와 글로벌 사업화 성과를 통해 기업가치를 높이겠다는 신념의 표현"이라고 말했다.

티움바이오는 2016년 설립된 희귀·난치질환 치료제 및 항암제 개발 전문 바이오기업이다. 2019년 코스닥 시장에 상장했다. 핵심 파이프라인으로 여성질환 치료제 메리골릭스, 면역항암제 토스포서팁, 혈우병 치료제 TU7710 등을 개발하고 있으며 국내외 임상을 진행 중이다.

dconnect@newspim.com