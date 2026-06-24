캐프, 빌테마·할포즈에 와이퍼 공급

스웨덴·영국 신규 고객사 확보



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 와이퍼 및 표면실장기술(SMT) 전문기업 캐프가 스웨덴 빌테마(Biltema)와 영국 할포즈(Halfords)를 신규 고객사로 확보하고 유럽 지역 와이퍼 공급을 확대한다.

24일 캐프는 스웨덴 빌테마에 이달부터 플랫와이퍼를 중심으로 후방와이퍼 등을 공급하기 시작했다고 밝혔다. 빌테마는 북유럽 지역을 중심으로 자동차 용품과 공구 등을 판매하는 유통기업으로, 160여개 리테일 매장을 운영하고 있다.

캐프는 영국 할포즈와도 공급 계약을 체결했다. 할포즈는 영국과 아일랜드 지역에서 자동차·자전거 용품을 판매하는 전문 유통기업이다. 캐프는 할포즈에 플랫와이퍼와 후방와이퍼를 공급하며, 연간 예상 매출액은 약 16억원이다.

캐프 로고. [사진=캐프]

캐프는 이번 신규 고객사 확보로 유럽 지역 매출 비중 확대와 지역별 매출 다변화를 기대하고 있다. 지난해 와이퍼사업 매출액 기준 캐프의 유럽 지역 매출 비중은 2% 수준이었다. 회사는 빌테마와 할포즈 수주 물량이 실적에 반영되면 유럽 지역 매출 비중이 기존보다 2배 이상 증가할 것으로 보고 있다.

회사 관계자는 "빌테마는 기존 글로벌 자동차부품 기업과의 거래를 중단하고 캐프를 선정했다"며 "스웨덴과 영국 신규 고객사 확보를 계기로 유럽시장 공략을 강화해 나가겠다"고 말했다.

캐프는 지난해 5월 SMT 전문기업 엔피디와 합병했다. 현재 자동차용 와이퍼와 SMT 사업을 주력으로 하고 있다. 와이퍼사업은 애프터마켓 중심으로 40여개 국가, 200여개 업체를 고객사로 확보하고 있다. SMT사업은 유기발광다이오드(OLED) 패널용 연성회로기판 실장부품(FPCA) 모듈 생산·공급이 주력이다.

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