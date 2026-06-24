[오늘날씨] 서울 한낮 29도 더위 '여전'…제주·남부 비소식

AI 핵심 요약beta
- 기상청과 케이웨더가 24일 남부지방에 비 예보를 했다.
- 이날 남부·강원영동은 흐려지고 제주·전남·경남·경북동해안에 비가 오겠다.
- 서울 낮 최고기온은 29도, 주요 지역은 22~29도의 초여름 더위를 보이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 24일은 서울 낮 최고기온이 29도까지 오르는 가운데 남부지방은 비가 내리겠다.
24일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 동해북부해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나 전남해안과 경상권해안, 제주도는 제주도남쪽해상에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 19도 ▲인천 19도 ▲수원 17도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲청주 18도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲대구 18도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.
최고기온은 ▲서울 29도 ▲인천 29도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 23도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 28도 ▲광주 27도 ▲대구 24도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 23도다.
이날 중부지방은 대체로 구름많겠고 강원영동과 남부지방은 차차 흐려지겠다. 전남남해안은 새벽부터, 제주도는 오전부터 비가 내려 밤까지 이어지겠다. 경남은 오전부터 경북동해안은 저녁부터 비가 내려 오는 25일 아침까지 이어지겠다.
예상강수량은 제주도·경남 5~30mm, 전남남해안·경북동해안 5~10mm다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com