LG엔솔, 중진공과 배터리 생태계 경쟁력 강화 나서

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 24일 중진공과 K-배터리 생태계 강화 업무협약을 체결했다
- 양측은 유망 중소벤처 발굴·육성 및 오픈이노베이션 등으로 배터리 산업 경쟁력 강화를 추진한다
- LG엔솔은 협력사 지원·공급망 강화로 대중소 상생과 K-배터리 경쟁력 제고에 나선다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LG에너지솔루션이 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)과 손잡고 국내 배터리 산업생태계 경쟁력 강화에 나선다.
LG에너지솔루션은 대전 유성구에 위치한 LG에너지솔루션 대전기술연구원에서 중진공과 'K-배터리 생태계 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 24일 밝혔다.
이번 협약은 지난 5월 양 기관이 공동 추진한 'K-배터리 오픈이노베이션' 프로그램의 후속 협력으로 배터리 산업 생태계 전반의 경쟁력 강화와 대·중소기업 간 상생 협력 확대를 목표로 한다.
두 회사는 이번 협약을 통해 ▲배터리 산업 분야 유명 중소벤처기업 발굴 및 육성 ▲오픈이노베이션 프로그램 운영 협력 ▲협력사 경쟁력 강화 지원 ▲배터리 산업 생태계 활성화를 위한 공동 사업 발굴 등에 협력하기로 했다.
또한 LG에너지솔루션 공급망 내 협력사를 대상으로 중진공의 다양한 성장 지원 프로그램을 연계해 기업 경쟁력을 높이고, 지속 가능한 공급망을 구축할 수 있도록 다양한 협력 방안을 지속 논의한다는 계획이다.
LG에너지솔루션 최고기술책임자(CTO) 김제영 전무는 "배터리 산업의 지속 가능한 성장은 대기업과 중소벤처기업이 함께 성장하는 건강한 산업 생태계에서 시작된다"며 "이번 협약을 계기로 국내 유망 기업과의 협력을 더욱 확대하고 성장을 가속시켜 K-배터리 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com